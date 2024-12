Agenda de Lula é cancelada após cirurgia, Alckmin assume compromissos previstos para esta 3ª

BRASÍLIA (Reuters) - A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para esta terça-feira foi cancelada após Lula passar por uma cirurgia de emergência em São Paulo para drenar um hematoma no crânio, informou o Palácio do Planalto, e o vice-presidente Geraldo Alckmin assumirá os compromissos previstos na agenda, de acordo com a Vice-Presidência.

Entre os eventos desta terça está a recepção ao primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que será agora recebido por Alckmin.

Segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês divulgado na madrugada desta terça, Lula, de 79 anos, passou por uma craniotomia para drenar um hematoma no crânio decorrente do acidente doméstico que sofreu em outubro, quando bateu a cabeça ao cair no banheiro do Palácio da Alvorada.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)