Ações da China devolvem parte dos ganhos, Hong Kong cai com otimismo menor sobre estímulo

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas devolveram parte de seus ganhos iniciais enquanto o mercado de Hong Kong caiu nesta terça-feira, uma vez que o otimismo inicial em relação à mudança de política monetária por parte de Pequim se esvaiu, com os investidores de olho em medidas mais detalhadas após dados comerciais decepcionantes.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,59%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,73%, depois de abrir em alta de 3,2%.

O setor imobiliário do CSI300 teve alta de 1,3% e o de bens de consumo básicos avançou 1,9%, liderando os ganhos.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,5%, depois de ter subido 3,2% ao longo da sessão. O índice de tecnologia perdeu 1,4%.

O sentimento era de animação nas negociações da manhã depois que o Politburo, composto pelas principais autoridades do Partido Comunista da China, mudou a orientação da política monetária de "prudente" para "adequadamente frouxa" pela primeira vez em mais de uma década, para estimular o crescimento econômico.

As autoridades também prometeram estabilizar os mercados de ações e de imóveis e adotar ajustes anticíclicos para expandir a demanda interna e estimular o consumo.

Entretanto, esse otimismo diminuiu rapidamente depois que dados comerciais apontaram para uma fraqueza da economia chinesa em meio aos riscos tarifários dos EUA. Em novembro, as exportações cresceram 6,7% em relação ao ano anterior, abaixo da previsão, enquanto as importações caíram inesperadamente.

"Foi uma surpresa agradável o fato de as autoridades estarem adotando um tom mais positivo e favorável ao crescimento. Mas, como nas rodadas anteriores, os detalhes e a implementação ainda não foram vistos em meio aos ventos contrários ao crescimento", disse Jason Chan, estrategista sênior de investimentos do Bank of East Asia.

O mercado agora se concentrará na Conferência Central de Trabalho Econômico desta semana, onde as principais metas e a direção da política econômica serão definidas para o próximo ano, disse ele.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,53%, a 39.367 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,50%, a 20.311 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,59%, a 3.422 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,73%, a 3.995 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,43%, a 2.417 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,64%, a 23.125 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,49%, a 3.813 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,36%, a 8.393 pontos.