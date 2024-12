92% das lavouras de soja 2024/25 no PR estão em boas condições, diz Deral

São Paulo, 10 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, informou que 92% das lavouras de soja 2024/25 no Estado apresentavam boas condições até a segunda-feira, 9, mantendo a mesma classificação da semana anterior. Com o plantio já concluído, os dados mostram que 8% das lavouras estão em condições médias. Não foram registradas áreas em condições ruins nesta semana, repetindo os números do boletim anterior.De acordo com o Deral, 34% das lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo (ante 47% na semana passada), 33% em floração (32% há sete dias), 27% em frutificação (27% anteriormente) e 6% em maturação, fase que não registrava porcentual significativo na semana anterior.Já o milho de verão, ou primeira safra, também com 100% do plantio concluído, apresenta 93% das áreas em boas condições (94% na semana passada), 7% em condição média (6% anteriormente) e nenhuma área em condição ruim.Do total, 8% das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo (13% na semana anterior), enquanto 46% seguem em floração e outros 46% em frutificação, com ligeiras variações em relação ao último relatório.As chuvas intensas registradas durante a semana beneficiaram o desenvolvimento das culturas em regiões que enfrentavam déficit hídrico, mas causaram erosões e alagamentos pontuais, afetando algumas áreas de lavouras e estradas rurais.