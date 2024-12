Volkswagen e sindicatos mantêm conversas "construtivas", mas não há solução à vista

Por Victoria Waldersee e Christina Amann

WOLFSBURG, Alemanha (Reuters) - A Volkswagen e seus sindicatos estão longe de chegar a um consenso sobre como lidar com a crise em suas fábricas na Alemanha, mas mantiveram conversas nesta segunda-feira que ambos os lados descreveram como construtivas, enquanto uma quantidade recorde de trabalhadores da montadora faz greve em todo o país.

"Após a rodada de hoje, está claro que ainda estamos longe de uma solução", disse o negociador-chefe da Volkswagen, Arne Meiswinkel, após mais de sete horas de conversas.

Mas o representante dos trabalhadores, Thorsten Groeger, disse que foi a primeira vez que as negociações ocorreram em um "clima construtivo" e que eles estavam prontos para voltar à mesa de negociações em 16 de dezembro.

No início do dia, Groeger havia dito que, a menos que as conversas desta segunda-feira tivessem um tom conciliatório, os sindicatos não viam mais espaço para negociações neste ano e aumentariam as greves para um nível sem precedentes em 2025.

Ainda assim, os sindicatos mantiveram a posição firme de que não aceitarão o fechamento de fábricas, enquanto a montadora disse que isso não poderia ser descartado, indicando que as duas partes continuam distantes.

A equipe da VW baixou as ferramentas em nove fábricas alemãs que estão sob ameaça nesta segunda-feira, enquanto milhares de trabalhadores marcharam agitando bandeiras e soprando apitos em direção a uma praça em Wolfsburg, onde a montadora tem sua sede, para ouvir os líderes sindicais.

As últimas negociações, que tiveram início em setembro, ocorrem no momento em que a maior montadora da Europa busca maneiras de cortar radicalmente os custos na Alemanha para competir melhor com rivais asiáticos mais baratos que entraram em seu mercado doméstico.

A crise da VW ocorre em um momento de incerteza e agitação política na maior economia da Europa, além de turbulência mais ampla entre as montadoras da região. O chanceler alemão, Olaf Scholz, atrás nas pesquisas de opinião antes de uma eleição antecipada, advertiu a VW contra o fechamento de fábricas no fim de semana.

