Vídeo mostra desfile naval no AM, não defesa contra invasão em Roraima

É falsa a postagem que usa um vídeo de desfile naval alusivo ao Dia da Marinha para afirmar que Lula (PT) mandou militares para a fronteira do Brasil com a Venezuela porque o presidente Nicolás Maduro quer tomar Roraima. Além do fato de não se tratar de uma operação das Forças Armadas contra o país vizinho, o local da filmagem é Manaus, capital do Amazonas.

Conteúdo investigado: Vídeo com helicóptero e embarcações militares em uma praia repleta de banhistas. Sobreposto às imagens, está o texto "vocês acham que o Maduro tá brincando olha aí o que o Lula mandou para a fronteira porque sabe que o Maduro não tá brincando ele quer tomar Roraima de qualquer jeito". A publicação possui uma legenda que diz "Lule está louquinho pra uma False Flag com Maduro pra se perpetuar no poder".

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: Não é verdade que o governo brasileiro tenha enviado as Forças Armadas para Roraima com o objetivo de defender o estado de uma invasão do Exército venezuelano.

Em contato com a Marinha do Brasil, a instituição classificou a postagem como uma "fake news" e esclareceu que não houve operação na fronteira. Assim, a alegação de que Lula iria adotar uma "false flag" — estratégia que, em um conflito, visa culpar o oponente (no caso, a Venezuela) — também não procede.

Destacou, ainda, que as imagens do vídeo referem-se a um desfile alusivo ao Dia da Marinha realizado no dia 11 de junho de 2021, em Manaus-AM.

No vídeo também é possível ouvir, ao fundo, um homem falando que está no Amazonas, diferentemente do texto publicado que sugere se tratar de Roraima. Características da orla e uma ponte ao fundo indicam que o local da gravação é Ponta Negra, na capital amazonense.

Recentemente, outro conteúdo de desinformação circulou nas redes sociais com a alegação de que o Brasil fez um acordo para dar Roraima para a Venezuela.

Para o Comprova, falso é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 6 de dezembro, a publicação alcançou 414,7 mil visualizações.

Fontes que consultamos: Ministério da Defesa, Marinha do Brasil, pesquisa por desfiles navais em Roraima e busca reversa de imagens no Google. A equipe de reportagem também tentou contato com o autor da postagem, mas o perfil dele não permite enviar mensagens privadas e não foi possível identificar outras contas ou quem é o responsável.

A investigação foi verificada por Folha de S. Paulo, Correio Braziliense e Terra. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 09 de dezembro de 2024.