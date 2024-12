Vendas de carros na China crescem em novembro, com subsídio do governo e campanhas

As vendas no varejo de carros de passeio em novembro na China aumentaram 16,5% em relação ao ano anterior, em 2,42 milhões de unidades, e 7,1% na comparação com outubro, de acordo com a China Passenger Car Association (CPCA), em artigo publicado nesta segunda-feira, 9. Anteriormente, a instituição havia projetado um crescimento de 6% das vendas no ano, mas disse que a tendência é melhor do que o esperado.

A CPCA afirma que a expansão aconteceu pela política de troca de veículos, incentivada pelo governo, e por campanhas promovidas pelas montadoras, que aproveitaram o festival de compras do Dia dos Solteiros e o salão do automóvel de Guangzhou em meados de novembro para chamar a atenção dos consumidores.

A associação acredita que a tendência positiva pode continuar. No entanto, em dezembro, o mercado de automóveis pode sofrer "flutuações", devido ao ambiente macro e fatores sazonais.

Dentre as fabricantes, a BYD manteve a posição de liderança nas vendas na China no último mês, com mais de 504 mil veículos vendidos, enquanto a Tesla vendeu pouco menos de 79 mil carros. Fonte: Dow Jones Newswires.