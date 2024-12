Turquia reabrirá fronteira para facilitar retorno de refugiados sírios após queda de Assad

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou a reabertura do posto de fronteira com a Síria, fechado desde 2013, para facilitar o retorno dos refugiados sírios ao seu país após a queda de Bashar al-Assad.

O que aconteceu

Erdogan anunciou a reabertura do posto de fronteira de Yayladagi. "Para evitar congestionamentos e facilitar a circulação, abriremos o posto de fronteira de Yayladagi", afirmou o chefe de Estado turco durante um discurso, após uma reunião de seu governo.

Refugiados sírios na Turquia se dirigiram aos postos de fronteira no sul do país. Isso ocorreu após o anúncio da queda do presidente sírio Bashar al-Assad.

O posto de Yayladagi está localizado na província de Hatay. A localização estratégica visa facilitar o retorno dos refugiados. "Acredito que os fortes ventos de mudança que sopram na Síria serão benéficos para todos os sírios, especialmente para os refugiados. À medida que a Síria ganhar estabilidade, os retornos voluntários também aumentarão. O desejo dos sírios de voltar à sua pátria após 13 anos terminará", afirmou o presidente turco.

Erdogan disse ainda que a Turquia não busca expandir seu território para a Síria. Ele afirmou que as operações transfronteiriças visam proteger a Turquia e seus cidadãos de ataques terroristas.