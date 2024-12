Tales: Flávio Dino virou líder do governo Lula no Supremo Tribunal Federal

As medidas tomadas pelo ministro Flávio Dino mostram que o governo Lula tem um líder no Supremo Tribunal Federal, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (9).

As decisões de Dino que auxiliaram o governo foram em processos herdados da ministra aposentada Rosa Weber e do ministro André Mendonça. Entre suas participações mais decisivas, estão as questões das emendas parlamentares e da emergência climática, com discursos alinhados às necessidades do Executivo.

O beneficiário dessas decisões do Flávio Dino hoje é o povo, porque ele está exigindo transparência [para a liberação de verbas do orçamento]. Mas, de fato, Dino é hoje o líder do governo no Supremo.

Praticamente todo governo teve um líder no Supremo. O Nelson Jobim, por exemplo, foi líder do governo Fernando Henrique no STF. Ele, que tinha sido ministro da Justiça de FHC, virou líder do governo Lula no Supremo e atuou como grande articulador. Depois, tornou-se ministro da defesa do Lula. Dino já se tornou líder desse governo Lula no Supremo e vai atuar como tal. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que o Supremo mandou um recado claro ao Congresso ao exigir transparência no destino das verbas das emendas.

Nessa decisão específica sobre as emendas, Dino está coberto de razão. Tem que exigir [transparência]. A pressão nesse final de ano é grande, porque é o final do mandato do presidente da Câmara [Arthur Lira] e do Senado [Rodrigo Pacheco] e tem que liberar e pagar as emendas.

Se não pagar, Lira e Pacheco deixam de cumprir o que haviam prometido para suas bases na Câmara. É provável que elas sejam pagas. A fala da CGU [Controladoria Geral da União] favorável à liberação permitiu ao governo executar o pagamento.

É um jogo de mentirinha, mas o Supremo está sinalizando, com todo o plenário votando a favor das decisões do Dino, que o Congresso terá dificuldades no pagamento de emendas no ano que vem se não houver transparência total. Como todo líder do governo no Supremo, Dino atua com jogo de cintura. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Governo contribui com corrupção ao liberar verba do orçamento secreto

Ao liberar as verbas destinadas ao orçamento secreto, o governo federal abre as portas para casos de corrupção pelo país, afirmou o colunista Josias de Souza.

Diante da necessidade de aprovar o pacote de corte de despesas do governo, apresentado por Fernando Haddad, estão liberando as emendas a despeito das regras que Dino pediu para serem observadas. Está liberando emendas de comissão, que são secretas, e R$ 8 bilhões em emendas para aprovar o seu pacote de gastos.

Presumivelmente, Dino está ajudando o governo, que não está ajudando a si próprio ao liberar emendas à revelia do ministro, cujas decisões foram referendadas pelo plenário do Supremo. Fica o grande faz de conta: o Congresso engana o Supremo, que sabe que é enganado, e o Congresso sabe que o Supremo sabe. Mas não há força no universo capaz de interromper esse esconde-esconde.

Durante a campanha, Lula disse que essas emendas se transformaram em uma fonte de corrupção. Agora, na prática, está contribuindo para a continuidade da prática da corrupção ao liberar as verbas no mesmo modelo que o Congresso já avalizou, o Supremo disse um par de vezes que é inconstitucional, e continua o mesmo jogo de fingimento. Josias de Souza, colunista do UOL

