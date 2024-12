Taiwan aumenta alerta com mobilização de 90 navios pela China em provável exercício militar

Por Yimou Lee e Ben Blanchard

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan elevou seu nível de alerta nesta segunda-feira, dizendo que a China estabeleceu sete zonas de espaço aéreo reservado e enviou frotas navais e barcos da guarda costeira no que uma fonte de segurança descreveu como os primeiros exercícios militares em uma ampla faixa de águas da região.

Uma autoridade graduada de segurança de Taiwan disse à Reuters que a China tem atualmente cerca de 90 navios da Marinha e da guarda costeira em águas próximas a Taiwan, nas ilhas do sul do Japão e nos mares do leste e do sul da China, dos quais cerca de dois terços são navios da Marinha.

O Ministério da Defesa de Pequim não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Esperava-se que a China, que reivindica Taiwan, uma ilha democraticamente governada, como parte de seu próprio território, lançasse outra rodada de exercícios militares em resposta à viagem do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ao Pacífico, que incluiu escalas no Havaí e no território norte-americano de Guam, disseram fontes de segurança à Reuters.

A China estabeleceu sete "áreas reservadas temporárias" do espaço aéreo a leste das províncias de Fujian e Zhejiang, informou o Ministério da Defesa de Taiwan em um comunicado, acrescentando que essas zonas são válidas de segunda a quarta-feira.

Essas zonas são temporariamente reservadas e alocadas para um usuário específico durante um período determinado, embora outros voos possam passar por elas com a permissão dos controladores, de acordo com as regras internacionais.

Em Washington, a Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A autoridade de segurança de Taiwan, falando sob condição de anonimato, disse que a escala da Marinha e da guarda costeira da China foi maior do que os dois principais exercícios anteriores em torno de Taiwan este ano, que foram apelidados de "Joint Sword 2024-A" e "Joint Sword 2024-B".

"Pela primeira vez, eles têm como alvo toda a cadeia de ilhas", disse a fonte, referindo-se a uma área que vai do Japão a Taiwan, Filipinas e Bornéu, cercando os mares costeiros da China.

"Eles pretendem alcançar a intimidação militar total, posicionando-se para controlar a parte interna da cadeia de ilhas."

As Forças Armadas de Taiwan disseram que ativaram seus "exercícios de prontidão de combate" em locais estratégicos e que seus barcos da Marinha e da guarda costeira estão monitorando de perto as atividades militares chinesas.

"Quaisquer ações unilaterais, irracionais e provocativas podem prejudicar seriamente a paz e a estabilidade no Indo-Pacífico e isso não será bem recebido pela comunidade internacional", disse o Ministério da Defesa de Taiwan.

(Reportagem de Ben Blanchard e Yimou Lee; Reportagem adicional de Irene Wang, em Tóquio)