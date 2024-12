Suspeito de assassinar CEO em Nova York é preso na Pensilvânia

O suspeito de assassinar o diretor-executivo de uma gigante de seguros médicos na semana passada em Nova York foi preso nesta segunda-feira (9), no estado da Pensilvânia, informaram a polícia e a prefeitura da cidade de Altoona.

"Membros do Departamento de Polícia de Altoona prenderam Luigi Mangione, um homem de 26 anos, por posse de arma de fogo. Neste momento, acreditamos que ele seja a pessoa que estamos procurando", disse Jessica Tisch, chefe da polícia de Nova York, durante uma coletiva de imprensa ao lado do prefeito de Nova York, Eric Adams.

O indivíduo havia sido interrogado mais cedo pela polícia de Altoona, na Pensilvânia, a cerca de 500 quilômetros a oeste de Nova York, depois que uma arma com características semelhantes à utilizada para assassinar o executivo Brian Thompson foi encontrada com ele, de acordo com a NBC News e outros meios de comunicação, citando fontes próximas ao caso.

As autoridades investigam a possibilidade de que o autor do crime tenha usado uma pistola veterinária de cano longo, normalmente utilizada para sacrificar animais, para cometer o assassinato.

O suspeito foi visto em um restaurante McDonald's em Altoona por um cliente, que alertou as autoridades, informou o jornal The New York Times.

Ele também possuía documentos falsos semelhantes aos utilizados pelo assassino antes do crime, acrescentou o veículo.

- Crime descarado -

O pistoleiro se aproximou por trás de Thompson, de 50 anos, diretor-executivo da UnitedHealthcare, uma das maiores seguradoras médicas do país, e disparou contra ele na última quarta-feira, na frente de transeuntes, em um ataque capturado por uma câmera de segurança e visto por milhões de pessoas desde então.

As imagens de vídeo mostram Thompson na calçada em frente ao New York Hilton Midtown quando um homem vestido com um capuz e com a parte inferior do rosto coberta se aproxima por trás e dispara várias vezes, fazendo com que o executivo caia no chão.

O assassino fugiu de bicicleta em direção ao Central Park, o imenso pulmão verde de Manhattan, onde se perdeu o rastro.

Enquanto o Departamento de Polícia de Nova York disse à AFP que os detetives não tinham novidades, o Departamento de Polícia de Altoona não respondeu aos pedidos de comentários sobre o homem detido.

- Possível vingança? -

Thompson estava em uma conferência com investidores no distrito comercial de Midtown. O crime ocorreu em frente ao hotel Hilton, em uma das áreas mais movimentadas do distrito de Manhattan, um centro turístico da cidade de Nova York.

A polícia ainda não revelou possíveis motivos e não confirmou relatos da imprensa que indicavam que as palavras "demorar" e "negar" - termos comumente usados pelas seguradoras para rejeitar reclamações - estavam escritas nas cápsulas de bala encontradas na cena do crime.

O UnitedHealth Group é uma das maiores companhias de seguros médicos nos Estados Unidos, com 440.000 funcionários. No terceiro trimestre do ano, faturou 100,8 bilhões de dólares (R$ 610,4 bilhões na cotação atual).

Pai de dois filhos, Thompson estava na empresa há mais de 20 anos e, desde 2021, dirigia sua subsidiária de saúde, a UnitedHealthcare, que conta com cerca de 140.000 funcionários e oferece planos de saúde para empregadores privados e pessoas seguradas por programas estatais como o Medicare e o Medicaid.

