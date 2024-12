SC: Jovem cai de heliponto e morre após se distrair gravando vídeo

Uma jovem de 22 anos morreu, neste domingo (8), após se distrair gravando vídeo em um heliponto e cair do prédio em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

O que aconteceu

Carol Oliveira estava gravando vídeos com o irmão no heliponto do edifício Império do Sol, quando ela se distraiu e caiu em queda livre, segundo o Corpo de Bombeiros. O prédio possui uma altura aproximada de 25 andares.

Ao chegarem no local da queda, Carol já estava morta, disse a corporação. O corpo e o local foram isolados e preservados para análise da Polícia Científica. Além do Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e IML ficaram responsáveis pela análise do local.

Carol Oliveira participava do A.S.8 Futsal Itapema Projeto Social na cidade de Itapema, que fica a cerca de 10 quilômetros de Balneário Camboriú. Por meio das redes sociais, o time publicou mensagem lamentando a perda da colega.

"A tristeza é profunda, mas a alegria que compartilhamos é uma luz que sempre brilhará. Para sempre lembrada. Para sempre querida por todos", publicou a A.S.8 Futsal Itapema Projeto Social.

*Com informações do Estadão Conteúdo