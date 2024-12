'Turbinado' com IA, Asus Vivobook S15 é para quem busca alta produtividade

Quem prioriza ter um laptop com tela grande e um processador forte o suficiente para aguentar o tranco de programas com inteligência artificial, o modelo Asus Vivobook S15 pode ser uma opção interessante. Ele é o primeiro da marca a ter um botão específico para acessar sistema Copilot+, assistente de IA do Windows —esse botão começou a fazer parte de notebooks de diferentes marcas em 2024.

O dispositivo conta com o processador Snapdragon X Elite, da Qualcomm, otimizado para rodar funções de inteligência artificial diretamente no computador, sem depender de internet. Spoiler: dá para usar a IA dentro do sistema Paint: ela transforma rabiscos em desenhos completos em segundos.

O que gostei

Tela grande. São 15,6 polegadas Oled, tecnologia que permite uma qualidade excelente de brilho e nitidez. Não tive problemas com interferência de luzes externas atrapalhando a visualização no painel.

É um tamanho grande, que pode agradar mais quem passa horas na frente do computador, seja escrevendo, usando planilhas e/ou trabalhando com criação e edição de imagens.

Imagem: UOL

A taxa de atualização é de 120 Hz e o tempo de resposta de 0,2 segundos, de acordo com a empresa. Tecnicamente isso representa maior fluidez na hora de o display mudar de uma cena para outra e de responder após um comando.

O notebook tem uma dobradiça que permite abrir o aparelho em 180º. Não é um uso lá tão comum, mas pode ser útil, por exemplo, para exibir informações numa apresentação de trabalho ou da faculdade, para que mais pessoas acompanhem o que está sendo exibido na tela.

Recarga da bateria via USB-C. Não é preciso um cabo específico para a recarga e que vai funcionar somente com o Vivobook S15. Você pode usar carregadores de outros eletrônicos para dar uma vida extra ao laptop. Dá até para usar um power bank numa emergência.

Recursos de segurança. Para desbloquear a tela, você pode usar biometria facial por meio de um sensor infravermelho. Na câmera frontal (de 2 MP) ainda existe uma trava física de privacidade para abrir ou fechar, conforme a pessoa desejar.

Touchpad grande e responsivo. No começo estranhei um pouco o grande espaço que o touchpad ocupa no notebook. Mas depois de um tempo me acostumei (e foi difícil voltar a usar o meu laptop do trabalho, que tem uma estrutura bem menor).

No Vivobook S15 não é preciso pressionar muito o dedo para ele entender o que você deseja selecionar, ele é bem responsivo. O touchpad também tem funções úteis para quem não tem um mouse por perto ou prefere usar exclusivamente o notebook para tudo, como:

Aumentar ou diminuir a intensidade do brilho da tela

Ajustar o volume

Navegar por um conteúdo multimídia (como acelerar ou desacelerar um vídeo no YouTube)

Não usei muito os recursos acima por não sentir necessidade durante o meu dia a dia, mas achei importante resumir como eles funcionam. Até porque um touchpad assim precisa justificar esse tamanho todo.

Teclado silencioso. Pouco ruído ao apertar as teclas. É muito gostoso digitar. Consegui trabalhar por horas sem me incomodar com o "tec tec tec" dos teclados.

Uma característica extra é que você pode mudar as cores de fundo do teclado. Não é algo que eu fiquei mudando várias vezes, mas é um extra em termos de possibilidade de customizar o aparelho.

Imagem: UOL

Som Dolby Atmos. A experiência prática é um som bem distribuído. Não tive problemas com interferência de barulhos externos durante chamadas de vídeo, por exemplo.

Resistência militar. Não cheguei a comprovar a resistência toda que a Asus promete com marteladas e jogando o equipamento no chão, mas é ótimo saber que a estrutura do notebook aguenta situações mais extremas. Ele é feito em alumínio, pesa 1,42 kg e tem espessura de 1,47 cm. Cabe em qualquer mochila.

Entradas na medida certa. O notebook oferece duas USB-C, duas USB, 1 HDMI (dá para conectar um monitor externo), uma para cartão de memória e outra entrada para fone de ouvido.

Imagem: UOL

O dispositivo é compatível com a rede Wi-Fi 6E, um padrão de conexão com a internet mais recente, que oferece mais velocidade e menor tempo de resposta. Nem todos os locais oferecem esse nível de velocidade, mas é algo que será expandido com o tempo.

Recursos de IA, um capítulo à parte

Com o chip Snapdragon X Elite e os 32 GB de memória RAM, o Vivobook S15 roda internamente diferentes rotinas de inteligência artificial ao mesmo tempo se for preciso.

Imagem: UOL

Por ter uma NPU (Unidade de Processamento Neural, em português) dedicada às tarefas de IA, o notebook não depende de conexão com internet e nem de acessar dados em servidores de outras empresas para funcionar. São essas especificações técnicas que fazem o dispositivo integrar a categoria PCs com IA.

A câmera nativa do Vivobook S15 usa, por exemplo, a IA para detecção de presença. Se você se movimentar numa chamada de vídeo, o laptop "segue" o seu rosto até encontrar a melhor forma de centralizado.

O botão separado para acionar o Copilot+ é um recurso que se tornou padrão entre os novos computadores com Windows. Ele funciona como a porta de entrada para que o assistente de IA da Microsoft execute comandos diversos.

Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Aqui é importante destacar que a empresa tem liberado novas funções aos poucos. Então tem muita coisa que ainda é uma promessa. Do que já funciona, podemos citar as funções:

Assistente para esclarecer dúvidas . Você acessa o Copilot+ e pode fazer perguntas variadas. Em segundos o sistema responde de um jeito bem didático ao que foi solicitado, de dicas de viagens a questões sobre problemas de matemática.

. Você acessa o Copilot+ e pode fazer perguntas variadas. Em segundos o sistema responde de um jeito bem didático ao que foi solicitado, de dicas de viagens a questões sobre problemas de matemática. Assistente de conversas . Por que não conversar com a IA para treinar um idioma ou para pedir ajuda na hora de escrever um email mais formal (seja em português ou em outro idioma)? Dá para usar o Copilot+ para isso. É possível, ainda, configurá-lo para que o estilo da conversa seja mais criativo, com respostas mais descontraídas.

. Por que não conversar com a IA para treinar um idioma ou para pedir ajuda na hora de escrever um email mais formal (seja em português ou em outro idioma)? Dá para usar o Copilot+ para isso. É possível, ainda, configurá-lo para que o estilo da conversa seja mais criativo, com respostas mais descontraídas. Paint repaginado . O famoso sistema de desenhos integrado ao Windows agora usa IA para melhorar traços e sugerir artes completas com base no rascunho que você fez na tela. Você também misturar palavras-chaves e o notebook criará um resultado em segundos.

. O famoso sistema de desenhos integrado ao Windows agora usa IA para melhorar traços e sugerir artes completas com base no rascunho que você fez na tela. Você também misturar palavras-chaves e o notebook criará um resultado em segundos. Editar fotos e gerar imagens do zero usando IA como assistente, seja de aplicativos nativos do Windows ou de parceiros (como Adobe, DaVinci e CapCut).

Imagem: UOL

Pontos de atenção

A bateria aguenta bem, mais não mais que dois dias. A promessa é de que ela dura até 18h de uso. Durante meu testes (trabalho e entretenimento) ela aguentou bem rotinas de 9h contínuas com a tela ligada o tempo todo, com brilho máximo de até 60%. Ao final desses períodos, sobrava em média cerca de 40%, 35%.

Não é para games. Apesar de ter um processador rápido e otimizado para inteligência artificial, o notebook não encaixa dentro da categoria gamer. Ele até pode ser usado para alguns jogos, mas existem laptops mais avançados para esse fim.

Quem deve gostar

É um notebook na faixa de quase R$ 10 mil, um preço bem alto. Não é um modelo de computador para rotinas básicas do dia a dia. Neste ponto, o custo-benefício dele não se aplica. Agora, se você usa programas pesados e que dependem de um bom processamento gráfico e alto desempenho da máquina, aí o modelo da Asus já vale mais a pena.

As funções de IA que apliquei mais na minha rotina (resumir longas informações em tópicos e ajudar a tirar dúvidas de frases/textos em inglês) são interessantes, mas ainda há muita promessa em torno de tudo o que virá. Nesse aspecto, tenho a sensação de um futuro promissor em termos de usos para otimizar rotinas de trabalho/estudos. Contudo, esse futuro pode demorar.

Dependendo do seu dia a dia e da sua demanda de desempenho em um notebook, você pode encontrar versões de máquinas mais baratas que recorram a serviços de IA online (como Copilot, oferecido no navegador Edge, e o ChatGPT) para objetivos que já encaixam na sua vida.

