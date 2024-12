Reino Unido suspende análise de pedidos de asilo de sírios após queda de Assad

O Ministério do Interior do Reino Unido anunciou a suspensão temporária da análise de pedidos de asilo de cidadãos sírios, após a queda do presidente Bashar al Assad.

O que aconteceu

O Ministério do Interior britânico suspendeu temporariamente as decisões sobre asilo para sírios. A medida foi tomada enquanto se avalia a situação atual na Síria, conforme comunicado oficial.

Outros países europeus também anunciaram medidas semelhantes. A Áustria, por exemplo, instruiu a preparação de um programa de repatriação e deportação para a Síria.

A pasta acrescentou que mantém "todas as diretrizes relacionadas aos pedidos de asilo sob constante revisão".

A decisão britânica ocorre em meio a uma questão sensível sobre migração na Europa. Os países da União Europeia e o próprio Reino Unido registraram, paralelamente ao aumento de imigrantes, um crescimento no apoio a partidos de extrema direita, impulsionados por uma retórica anti-imigrante, como o britânico Reform UK, liderado por Nigel Farage.

A suspensão dos pedidos de asilo foi anunciada após rebeldes tomarem Damasco. A coalizão liderada pela organização islamista Hayat Tahrir al Sham encerrou cinco décadas de domínio da dinastia Assad.

A Síria estava em guerra civil desde 2011. O conflito começou após o governo Assad reprimir protestos pacíficos, resultando em 500 mil mortos e metade da população deslocada.