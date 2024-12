Rebeldes tomam a capital da Síria e ditador pede asilo para a Rússia

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Rebeldes anunciam deposição do governo Assad na Síria. Grupos contrários ao regime do presidente sírio Bashar al-Assad avançaram sobre a cidade de Damasco neste domingo e anunciaram a sua deposição após 24 anos no poder. Assad embarcou em um avião e deixou a cidade quando a ofensiva rebelde ainda estava se aproximando da capital. No final do dia, a agência de notícias russa Interfax afirmou que o ex-ditador recebeu asilo das autoridades russas e está em Moscou. A Interfax informou também, citando fontes anônimas, que foi realizado um acordo para garantir a segurança das bases militares russas na Síria. A Rússia pediu uma reunião privada e de emergência nesta segunda com o Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a situação.

Ouvidor pede que Tarcísio seja investigado por violência policial em SP. Em entrevista ao UOL, Claudio Aparecido da Silva classificou a gestão implementada pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, com a anuência do governador, como uma "política de morte". A avaliação é baseada nos números que mostram que, de janeiro a outubro de 2024, policiais militares de São Paulo mataram uma pessoa a cada dez horas, segundo levantamento feito pelo UOL com base em dados da Secretaria da Segurança Pública. O número é mais que o dobro do que o registrado em 2022, ano anterior à gestão Tarcísio. Silva disse que essa situação só vai mudar se houver uma "mudança radical na postura do governador em relação à orientação que precisa dar para as tropas". Leia a entrevista.

Lira descarta indicar relator do pacote fiscal sem liberação de emendas. O presidente da Câmara dos Deputados disse à coluna de Andreza Matais que enquanto o governo não liberar as emendas parlamentares, não irá indicar o relator das proposta do pacote fiscal para redução de gastos públicos. Na semana passada, a Câmara aprovou urgência na discussão das medidas, dispensando o debate nas comissões e levando a votação diretamente para o plenário. Nenhum projeto avança, no entanto, até que o presidente da Casa indique um relator. "Não temos apoio nem da Câmara nem do Senado sem resolver o impasse do projeto votado e sancionado", disse Lira.

Botafogo é campeão brasileiro após 29 anos. O Botafogo venceu ontem o São Paulo por 2 a 1 no Nilton Santos e conquistou o Campeonato Brasileiro uma semana após vencer a Copa Libertadores da América. Esta é a terceira vez que o time carioca conquista o principal título nacional, as outras duas foram em 1995 e 1968, quando o torneio ainda se chamava Taça Brasil. O Botafogo terminou o campeonato com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, que perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, também ontem, no Allianz Parque. Athletico-PR, Criciúma, Atlético-GO e Cuiabá foram rebaixados para a série B. A última rodada do Brasileirão definiu também quais equipes irão disputar a Libertadores e a Copa Sul-Americana no ano que vem. Veja.

2024 é o ano mais quente da história da humanidade. De janeiro a novembro deste ano, as temperaturas médias globais ficaram 0,72°C acima da média de 1991 a 2020 — o maior valor já registrado para esse intervalo, de acordo com o observatório Copernicus, da União Europeia. O mês passado foi o segundo novembro mais quente da história, atrás apenas do mesmo mês de 2023. A temperatura global média da superfície do ar ficou 1,62°C acima do nível pré-industrial. Na Antártida, o gelo marinho atingiu seu menor valor mensal para novembro, ficando 10% abaixo da média, enquanto a extensão do gelo no Ártico ficou 9% abaixo da média, atingindo o terceiro menor valor mensal para novembro. Veja todos os dados do Copernicus.