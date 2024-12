Rebeldes huthis iemenitas reivindicam ataque com drone contra Israel

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram a responsabilidade por um ataque de drone contra Israel, onde ocorreu uma explosão nesta segunda-feira (9), sem causar vítimas, em um prédio na cidade de Yavne, ao sul de Tel Aviv.

"Unidades de drones atacaram um alvo inimigo israelense sensível em Yavne", disse o porta-voz militar huthi em um comunicado.

Anteriormente, o Magen David Adom (MDA), equivalente israelense da Cruz Vermelha, havia relatado "uma explosão em uma varanda no 15º e último andar em Yavne".

E o Exército israelense indicou que "um drone, provavelmente do Iêmen, causou um impacto na área de Yavne".

De acordo com o MDA, os socorristas viram "fumaça espessa saindo da varanda", mas "não encontraram nenhuma vítima" no local.

Desde que a guerra na Faixa de Gaza começou, desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, os rebeldes huthi do Iêmen, apoiados pelo Irã, intensificaram seus ataques com mísseis ou drones contra Israel, alegando estar agindo em apoio aos palestinos em Gaza.

A maioria desses tiros foi interceptada ou causou danos materiais, mas, em julho, um civil israelense foi morto em Tel Aviv pela explosão de um drone huthi. Israel respondeu bombardeando o porto iemenita de Hodeida, um ataque que deixou seis mortos e causou danos materiais significativos.

Os huthis, que controlam grande parte do território iemenita, também atacam com frequência navios que alegam estar ligados a Israel, aos EUA ou ao Reino Unido no Mar Vermelho e no Golfo de Áden. Os militares dos EUA, às vezes apoiados por forças britânicas, responderam a esses ataques bombardeando as posições dos huthis.

