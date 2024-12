Quem lutará contra Verstappen pelo Mundial de Fórmula 1 em 2025?

Com a temporada de Fórmula 1 de 2024 encerrada, tudo indica que Max Verstappen, campeão nos últimos quatro anos, encontrará forte concorrência em 2025, desde o seu grande rival deste ano, Lando Norris (McLaren), até o veterano Lewis Hamilton, ao volante da Ferrari.

O britânico, com sua chegada de destaque à 'Scuderia' depois de doze anos na Mercedes na qual coquistou seis títulos mundiais, buscará o oitavo, que seria o recorde da história da F1.

- Verstappen, o defensor da coroa -

Após quatro anos de domínio quase absoluto, Verstappen (Red Bull) aparece como favorito ao quinto título consecutivo, o que ampliaria sua lenda na principal categoria do automobilismo.

Mas 2024 não foi um mar de rosas como em 2023, quando emendou vitórias sem grandes dificuldades. Ele começou a temporada com sete vitórias em dez corridas, mas 'Super Max' mostrou depois que era vulnerável.

"Tenho certeza de que em 2025 lhe daremos um carro que lhe permitirá lutar pelo campeonato novamente", prometeu seu chefe, Christian Horner.

"Não creio que será fácil, mas não será fácil para nenhuma das equipes", acrescentou.

- Norris, a confirmação -

Principal rival de 'Mad Max' nesta temporada, Norris (McLaren) mostrou que tem tudo para lutar pelo título.

Nesta temporada que se encerrou, as melhorias na sua McLaren, que levaram a equipe britânica à conquista do título de construtores, permitiram que ele fosse cada vez mais competitivo, lutando pelas primeiras posições em quase todos os finais de semana.

O jovem de 25 anos, que fez sua melhor temporada na F1 desde sua estreia em 2019, admitiu no mês passado que "provavelmente" não estava pronto para enfrentar a Red Bull e Verstappen.

Mas Norris se mostrou muito confiante para o próximo ano, ao volante de um carro "com o qual todos acreditam que podem ganhar o campeonato".

"Me sinto capaz de lutar pelo campeonato, posso dizer isso com confiança, tenho o que é preciso, tenho que trabalhar algumas coisas, mas posso lutar contra o Max", acrescentou.

- Piastri, a alternativa -

Muito regular, Oscar Piastri (McLaren) mostrou nesta temporada, apenas a segunda na elite, que pode ser um sério candidato ao título como seu companheiro Norris em 2025.

O australiano conquistou as duas primeiras vitórias em Grandes Prêmios deste ano (Hungria e Azerbaijão).

O suficiente para pensar no título? Fiel a si mesmo, o australiano prefere contemporizar: "A competição será incrivelmente dura, independentemente do adversário que você enfrenta".

"Como equipe, ser rápido desde a primeira corrida do ano será importante. Max tinha uma grande vantagem no início desta temporada, ele a manteve, o que é impressionante, considerando que muitas vezes ele não tinha o carro mais rápido".

O australiano terá que melhorar na classificação para conseguir sua primeira pole.

- Hamilton, a lenda -

Mais uma vez ele será o piloto mais assistido. Prestes a completar 40 anos - em janeiro - Hamilton virará a página de sua era de ouro com a Mercedes, seis títulos mundiais em 12 anos, para assumir um dos volantes da Ferrari.

Seu objetivo? Um oitavo título mundial que lhe permitirá superar o alemão Michael Schumacher e se tornar o piloto com mais campeonatos conquistados da história.

A Ferrari, numa temporada de altos e baixos, espera que a chegada do astro britânico lhe permita dar um salto de qualidade, depois de terminar esta temporada no segundo lugar do Mundial de Construtores, atrás da McLaren (a Mercedes terminou em 4º).

- Leclerc, a incógnita -

Charles Leclerc, a grande esperança da Ferrari de reconquistar um título mundial de pilotos, que não vem desde 2007, pode acabar sendo deslocado com a chegada de Hamilton.

"Me sinto preparado", garantiu esta semana à AFP, "confiante" em que a sua equipe "estará numa posição melhor" do que em 2024.

O monegasco, um produto 100% da Ferrari, terminou em terceiro no Mundial de 2024, atrás de Max Verstappen e Norris.

