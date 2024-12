PMs são afastados após agredirem mulher em abordagem no interior de SP

Uma mulher foi cercada e agredida por policiais militares em Campinas (SP) após uma discussão familiar, ocorrida em outubro. Os policiais envolvidos no caso foram afastados, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

O que aconteceu

Três policiais cercam a mulher contra uma parede e passam a agredi-la, em vídeo publicado nas redes sociais. Um deles chega a dar um soco no rosto dela, a derrubando no chão. A polícia estava no local após ser acionada pelos vizinhos, que ouviram discussão na casa da mulher.

Ela afirmou que, após ser agredida, os policiais não deixaram que o Samu fosse chamado, segundo a EPTV, afiliada da TV Globo. A mulher, então, foi levada por uma viatura da PM ao pronto-socorro e, na sequência, conduzida a uma delegacia.

A vítima alega que o policial segurava algemas na hora da agressão, em entrevista à EPTV. "O policial logo no começo já foi agressivo comigo com as palavras. Ele me deu voz de prisão e eu perguntei o porquê. Ele disse: 'A senhora fica quieta ou eu vou quebrar sua cara'. Nesse momento, comecei a falar alto para meus vizinhos escutarem e ficarem atentos, porque eu senti medo dele nessa hora", contou a mulher, que preferiu não ser identificada.

Os policiais relataram que, durante a ocorrência, a mulher os xingou e tentou agredi-los. A advogada dela afirmou que o caso será denunciado na Corregedoria da Polícia Militar.

Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que os policiais foram identificados e afastados. "A Polícia Militar não compactua com desvios de conduta dos seus agentes e investiga o caso por meio de Inquérito Policial Militar (IPM). Os policiais que participaram da ocorrência foram identificados e afastados. Todo e qualquer excesso cometido por policiais será penalizado em conformidade com a lei".