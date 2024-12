PE: Homem é preso pela PF por usar ponto eletrônico em concurso do TSE

Um homem foi preso neste domingo (8) por suspeita de usar um ponto eletrônico no concurso do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no Recife (PE).

O que aconteceu

O candidato foi preso em flagrante pela Polícia Federal, segundo a corporação. A ação da PF buscava identificar e prender suspeitos de usar o equipamento.

O suspeito ainda tentou fugir do local de prova portando o caderno de questões na tentativa de fraudar o concurso. Mas acabou contido e preso.

Após o flagrante, a PF mantém a investigação para identificar outros envolvidos no crime. O indiciado responde, inicialmente, pelo crime de fraude em certame de interesse público, que prevê punição com prisão de um a quatro anos e multa.

O nome do suspeito não foi divulgado, portanto, não foi possível identificar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.