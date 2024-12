Pelo menos 11 países suspendem pedidos de asilo para sírios após queda de Assad

Vários países europeus decidiram suspender temporariamente as decisões sobre pedidos de asilo de refugiados sírios após a queda do governo de Bashar al Assad na Síria. A medida ocorre em meio ao crescimento da extrema direita no continente.

O que aconteceu

Áustria, Alemanha, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Noruega, Suíça e Reino Unido suspenderam o processamento de pedidos de asilo de cidadãos sírios. A decisão foi tomada após a ofensiva dos rebeldes que derrubou o governo sírio.

O governo francês está considerando medidas semelhantes. O Ministério do Interior da França anunciou que uma decisão deve ser tomada em breve.

O ACNUR pediu "paciência e vigilância" quanto ao retorno dos sírios ao seu país. A organização enfatiza a necessidade de cautela diante das mudanças na Síria.

A Áustria já planeja um programa ordenado de repatriação e deportação para a Síria. O país destacou a mudança fundamental na situação política síria como justificativa.

A Alemanha abriga cerca de um milhão de sírios e citou "incerteza" em Damasco como razão para a suspensão. A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, destacou a situação instável na capital síria.

Crise migratória

A chegada de migrantes é uma questão sensível na Europa desde 2015. Naquele ano, muitos refugiados chegaram ao continente fugindo da guerra na Síria.

O crescimento de partidos ultradireitistas tem sido impulsionado por retóricas antimigração. Partidos como o Reagrupamento Nacional na França e o Alternativa para a Alemanha ganharam força nesse contexto.

A coalizão rebelde liderada pela Hayat Tahrir al-Sham tomou Damasco. Isso marcou o fim da dinastia Assad após cinco décadas no poder.

A guerra civil na Síria começou em 2011 e resultou em 500.000 mortos e milhões de deslocados. O conflito teve início com a repressão violenta do governo Assad contra protestos pacíficos.