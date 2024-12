Omnicom confirma aquisição da Interpublic, em maior negócio do setor de publicidade

O Omnicom Group confirmou que irá adquirir o Interpublic Group, em acordo que deve ser fechado no segundo semestre de 2025 e criará o maior negócio de publicidade do mundo. As duas empresas anunciaram formalmente a fusão nesta segunda-feira, 9, após reportagem do Wall Street Journal revelar os planos.

Com base nos números de 2023, a união combinada teria receita líquida de mais de US$ 20 bilhões, e é esperado que a ação gere sinergias de custos de US$ 750 milhões.

Presidente da Omnicom, John Wren, continuará no cargo, assim como o diretor financeiro, Phil Angelastro. Philippe Krakowsky e Daryl Simm atuarão como co-presidentes e diretores de operações da Omnicom, enquanto outros três membros atuais do conselho da Interpublic, incluindo Krakowsky, se juntarão ao conselho.

A empresa combinada manterá o nome Omnicom e negociará sob o ticker OMC na Bolsa de Valores de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.