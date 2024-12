OCDE: América Latina e Caribe precisam de mais recursos para lidar com desafios socioeconômicos

A região da América Latina e do Caribe precisa de recursos financeiros adicionais para lidar com os desafios socioeconômicos significativos que enfrenta e, ao mesmo tempo, cumprir as agendas de desenvolvimento, diz a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em relatório. Por exemplo, atualmente, estima-se que a lacuna de financiamento para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável seja, em média, de US$ 99 bilhões por ano.

A mobilização dos recursos necessários exigirá uma estratégia coordenada que envolva os setores público e privado, segundo a OCDE, bem como mecanismos de financiamento inovadores e uma estreita coordenação com parceiros internacionais.

O relatório relembra também que o baixo crescimento da produtividade continua a afetar o desenvolvimento econômico de longo prazo da região e que muitas economias mantiveram uma postura de política monetária rígida para ancorar as expectativas de inflação.