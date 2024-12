'O Instante Decisivo': documentário revela bastidores da preparação de paratletas rumo a Paris 2024

O documentário "O Instante Decisivo", dirigido por André Bushatsky, estreia no próximo dia 12 de dezembro. A obra, que teve apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, será apresentada durante a premiação dos melhores atletas paralímpicos do ano em uma cerimônia em São Paulo. O filme retrata a jornada de paratletas brasileiros rumo aos Jogos de Paris 2024, explorando não apenas o esforço dos competidores, mas também o trabalho de equipes técnicas e gestores envolvidos no ciclo paralímpico. O documentário busca também inspirar pessoas com e sem deficiência a descobrir o poder transformador do esporte.

O documentário de 74 minutos é um mergulho nos bastidores do alto rendimento de atletas paralímpicos. Treinadores, gestores, fisiologistas e nutricionistas, entre outros profissionais, foram ouvidos para explicar em detalhes todos os cuidados e planejamento feitos com os atletas que buscam a excelência.

"São quatro anos de muito comprometimento, abdicando de muitos desejos, para ser realizado em segundos, para saber se deu certo aquele ciclo paralímpico. É muito treino e tem muita gente por trás para eles chegarem nos objetivos deles e que muita gente nem imagina", explica o diretor.

O título do filme, O Instante Decisivo, reflete os momentos cruciais da competição. "São quatro anos de preparação para segundos que definem tudo. Essa frase, que aparece no documentário, sintetiza bem o espírito do esporte de alto rendimento", explica Bushatsky.

A seleção dos protagonistas

A escolha dos personagens foi um desafio à parte. André buscou mostrar a diversidade regional do Brasil e a pluralidade das modalidades paralímpicas com atletas que teriam chances de subir ao pódio. No final, a seleção focou em sete protagonistas: a lançadora Beth Gomes, do interior de São Paulo, o velocista paraibano Petrucio Ferreira, a lançadora baiana Taíssa Machado, a nadadora pernambucana Carol Santiago, o nadador Gabriel Araújo (Gabrielzinho), de Minas Gerais, a mesa-tenista catarinense Bruna Alexandre e o jogador de futebol de cegos baiano Cássio Lopes dos Reis.

"Queríamos representar diferentes histórias e regiões. Tínhamos muitas histórias boas, mas também escolhemos quem poderia funcionar bem no roteiro do filme. Muitos tinham realmente chances de medalhas, mas tivemos que fechar para quem estava batendo recordes e com marcas para subir no pódio", destaca Bushatsky.

O documentário termina com a Paralimpíada de Paris 2024, onde o Brasil brilhou, ficando em 5° na classificação no quadro final de medalhas com um recorde de 89 pódios, sendo 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes.

O desempenho da delegação brasileira paralímpica dá um impulso para o documentário, que ao revelar os bastidores e preparativos de atletas paralímpicos de alto rendimento, certamente vai contribuir para inspirar muitas gerações de crianças, jovens e adultos, segundo o diretor.

"O documentário é um produto de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, serve para marcar um período histórico. O fato de Paris 2024 ter sido um recorde, a gente já vê mais pessoas jogando holofotes no esporte", afirma Bushatsky.

Depois da estreia no Sport TV no dia 12 de dezembro, o filme deve ser disponibilizado no canal GloboPlay. André Bushatsky pretende fazer uma caravana e levar o documentário para escolas e instituições que promovam a prática esportiva.

"O filme vai passar em vários lugares e com isso eu espero que ele inspire muitas pessoas a praticar esporte, com deficiência ou sem. O legal é mostrar a importância do esporte na vida das pessoas. E histórias inspiradoras é que não faltam", conclui o diretor.