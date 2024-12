Minério de ferro sobe conforme apostas de estímulo da China superam perspectiva econômica instável

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta segunda-feira, encerrando uma trajetória de duas sessões de queda, já que as esperanças de novos estímulos na China ofuscaram as perspectivas econômicas incertas do país, que é o principal mercado consumidor do minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,57%, a 808,5 iuanes (111,12 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 1,05%, a 104,4 dólares a tonelada.

Os preços do minério de ferro ficaram sustentados acima de 100 dólares por tonelada devido às expectativas de mais anúncios de estímulo da Conferência Central de Trabalho Econômico de Pequim, programada para 11 e 12 de dezembro, disseram os analistas do Westpac.

"As recentes medidas de estímulo chinesas reanimaram a demanda por aço e, portanto, por minério de ferro, já que as vendas de imóveis estão mostrando alguns sinais de melhora", disseram os analistas do ANZ.

Os estoques do ingrediente de fabricação de aço caíram na semana passada para o nível mais baixo desde agosto, disseram eles.

Enquanto isso, espera-se que os novos empréstimos em iuanes tenham quase dobrado em novembro em relação a outubro, demonstrando uma demanda de crédito mais firme após as recentes medidas de estímulo de Pequim.

Ainda assim, a inflação ao consumidor atingiu uma mínima recorde de cinco meses em novembro e a deflação nas fábricas persistiu, o que sugere impacto limitado dos esforços do governo para sustentar a demanda vacilante.

A China também está se preparando para as prováveis novas tarifas de uma segunda presidência de Trump nos EUA, sugerindo que mais estímulos serão necessários para impulsionar o frágil crescimento.

Além disso, os comentários pessimistas do CEO da Vale na semana passada sobre adaptação à demanda por produtos de qualidade inferior afetaram o sentimento do mercado em relação ao minério de ferro, disseram os analistas do ANZ.

"O produto será voltado para minério de ferro de menor qualidade, já que as margens continuam sob pressão."

A Vale é uma das maiores fornecedoras de minério de ferro do mundo.

(Reportagem de Gabrielle Ng)