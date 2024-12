Moraes vota para condenar Jefferson a 9 anos por ataques ao Senado e ao TSE

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou para condenar o ex-deputado Roberto Jefferson a nove anos, um mês e cinco dias de prisão por incitações à violência e ataques a senadores durante a CPI da Pandemia, em 2021.

O que aconteceu

O STF começou a julgar Jefferson nesta segunda-feira (2), em plenário virtual. Relator do caso, Moraes foi o primeiro a votar. Os outros dez ministros devem enviar seus votos ao sistema da Corte até a próxima sexta-feira (13).

O processo trata de declarações dadas por Jefferson em 2021. Em entrevistas a canais de direita, de maio a julho daquele ano, o ex-deputado incitou seus seguidores a incendiarem o prédio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), invadirem o Senado e atacarem senadores fisicamente durante a CPI da Pandemia, entre outros crimes.

As falas foram feitas durante a CPI da Pandemia, que desagradou os bolsonaristas. Em maio de 2021, Jefferson incitou agressões aos senadores que integravam a comissão em entrevista à Rádio 94 FM, do Rio Grande do Norte. Em julho, voltou a incentivar violência contra os parlamentares em declarações ao site Jornal da Cidade Online e à rádio Jovem Pan.

Segundo a PGR, o ex-deputado também cometeu calúnia e homofobia. Calúnia ao acusar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de arquivar pedidos de impeachment de ministros do STF "para satisfazer interesse pessoal". E homofobia ao equiparar a população LGBT a "drogados e traficantes".

Moraes votou para condenar Jefferson por quatro crimes: incitação de ataques aos Poderes da União, incitação ao dano, calúnia e homofobia. No total, o ministro defende uma pena de nove anos, um mês e cinco dias de prisão. Caso ele seja condenado, o tempo cumprido desde que foi preso, em outubro de 2022, será descontado da pena.

Jefferson está preso no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio. Ele foi internado pela primeira vez em junho de 2023, após bater a cabeça, em sua cela, e desde então passa por acompanhamento médico.

O UOL busca contato com a defesa do ex-deputado. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Conforme já assentado, o réu, ao se valer da internet para a prática dos crimes, além de conferir um alcance praticamente imensurável aos vídeos criminosos por ele publicados, também se aproveita para divulgar posicionamentos criminosos e beligerantes, causando significativos distúrbios e reiterados ataques, por parte de seu público, às instituições democráticas, ao Poder Legislativo, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao Tribunal Superior Eleitoral e à comunidade LGBTQIAP+

Trecho do voto em que Alexandre de Moraes defende a condenação de Roberto Jefferson

Os crimes