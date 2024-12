Juan Soto assina com New York Mets maior contrato da história do beisebol

O astro dominicano Juan Soto chegou a um acordo de transferência para o New York Mets com um contrato recorde de 15 anos e 765 milhões de dólares (R$ 4,65 bilhões pela cotação atual) de acordo com várias reportagens da mídia norte-americana no domingo.

Tanto a ESPN quanto o site da Major League Baseball informaram que, se confirmado, seria o maior contrato da história do esporte profissional norte-americano.

Soto estava livre depois de jogar na temporada passada pelo New York Yankees, time que buscava manter o outfielder de 26 anos.

O acordo supera o contrato de 10 anos de 700 milhões de dólares (R$ 4,25 bilhões) que o Los Angeles Dodgers assinou com o astro japonês Shohei Ohtani no ano passado.

A ESPN informou que o contrato de Soto com o Mets pode chegar a US$ 800 milhões (R$ 4,86 bilhões), caso ocorram determinadas circunstâncias previstas no documento.

O futuro de Soto estava na mira na Major League Baseball. Os Yankees traçaram um plano para recontratar Soto, que fez 41 home runs e 166 rebatidas pelo time do Bronx na temporada passada. Os 41 home runs de Soto em 2024 ficaram em terceiro lugar na Liga Americana, enquanto ele liderava a tabela de pontuação com 128 corridas.

Mas o Mets será o quarto time da carreira de Soto.

O dominicano explodiu nas ligas principais durante sua primeira temporada completa em 2019, ajudando o Washington Nationals a obter uma vitória inesperada na World Series sobre o Houston Astros.

Ele recusou uma oferta multimilionária para permanecer nos Nats em 2022 e acabou se transferindo para o San Diego Padres em agosto desse ano.

rcw-str/jgc/gfe/aam/am

© Agence France-Presse