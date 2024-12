Jovem se distrai gravando vídeos e cai de heliponto de prédio em Balneário Camboriú

Uma jovem de 22 anos morreu após despencar do heliponto do Edifício Império do Sol, localizado na Avenida Atlântica, no centro de Balneário Camboriú. Equipes de socorro estiveram no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu na noite deste domingo, 8.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o irmão da vítima confirmou que estavam realizando gravações no local quando, por distração, ela se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 25 andares.

Carol Oliveira participava do A.S.8 Futsal Itapema Projeto Social na cidade de Itapema, que fica a cerca de 10 quilômetros de Balneário Camboriú. Por meio das redes sociais, o time publicou mensagem lamentando a perda da colega.

"Ao realizar a análise da cena, constatou-se que a vítima apresentava lesões incompatíveis com a vida, sendo o corpo e o local da ocorrência isolados e preservados para os procedimentos da Polícia Científica", disse a corporação.

Também estiveram no local a Guarda Municipal Armada, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) que ficaram responsáveis pela cena do acidente.

"A tristeza é profunda, mas a alegria que compartilhamos é uma luz que sempre brilhará. Para sempre lembrada. Para sempre querida por todos", publicou a A.S.8 Futsal Itapema Projeto Social.