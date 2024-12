Nove facas por R$ 64: veja por que este kit da Tramontina faz sucesso

Quem cozinha já sabe que um dos principais instrumentos utilizados é a faca. Aliás, um bom cozinheiro sabe ainda que, para cada função, é necessário usar um tipo diferente de faca —uma para desossar carnes, por exemplo, tem tamanho e espessura diferente de uma usada para cortar legumes. Por isso, um kit completo é uma boa pedida para quem precisa realizar tarefas na cozinha no dia a dia.

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta do jogo de facas Plenus, da Tramontina, que está com 12% de desconto, saindo por R$ 63,54. São nove modelos diferentes, feitas de aço inoxidável, que prometem ser duráveis e fáceis de limpar.

O que diz a Tramontina sobre esse kit?

Conjunto inclui cutelo, faca para legumes, faca para tomate, faca Santoku (para picar e fatiar alimentos), faca para churrasco e frutas, faca para tornear, faca para desossar, faca para pão e faca estilo "chef";

Lâminas submetidas a tratamento térmico, oferecendo maior durabilidade;

Cutelo com lâmina de 1,8 mm de espessura;

Facas para desossar, Santoku, pão e chef com lâmina de 1,2 mm de espessura;

Facas para tornear, legumes, churrasco/frutas e tomate com lâmina de 1,1 mm de espessura;

Cabos feitos de polipropileno, material que é resistente à umidade (bem mais que madeira, por exemplo);

Além disso, possuem textura antiderrapante, proporcionando aderência e garantindo mais precisão no corte.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, parceira do UOL, o jogo de facas tem nota 4,9 (sendo 5 o valor máximo) e mais de 22,9 mil avaliações. Confira alguns comentários:

Muito bom. Todas as facas super afiadas. A lâmina é excelente, bem feita. O cabo é confortável de pegar, achei que seriam maiores, mas ainda assim fica confortável. Vale muito a pena!

Yule Anni

São muito boas, extremamente afiadas, gostei da variedade e a qualidade.

Avaliação anônima na Amazon

Maravilhosas! Afiadíssimas, preço ótimo pra essa quantidade de facas!

Letícia

O custo-benefício é ótimo, pois uma faca já sai o preço do kit. As facas são muito boas, bem afiadas. Precisava de faca para cortar carne, e serviu perfeitamente, sem falar as facas de fruta e legumes que ajudam muito. Só é preciso tomar cuidado onde deixar e ao manusear, pois são bem afiadas.

Tamara

Pontos de atenção

Entre as reclamações estão o tamanho das facas e a perda de corte. Veja alguns opiniões:

Esperava que as facas fossem maiores, em especial o cutelo. Todos de tamanho pequeno. Me arrependi da compra!

Rebeca Eloy de Melo Moraes

As facas são fortes e duráveis, mas perdem o corte rápido. Toda hora tenho que amolar.

Adriana Azevedo

