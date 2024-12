Inflação na China enfraquece à medida que novos riscos afetam o horizonte

PEQUIM (Reuters) - A inflação ao consumidor da China atingiu o nível mais baixo em cinco meses em novembro uma vez que os preços dos alimentos frescos recuaram, enquanto a deflação nas fábricas persistiu, sugerindo que os recentes esforços de Pequim para sustentar a demanda econômica estão tendo apenas um impacto limitado.

A segunda maior economia do mundo está se preparando para as prováveis novas tarifas de uma segunda Casa Branca de Donald Trump e ainda está lidando com outros problemas, o que sugere que será necessário mais estímulo para sustentar o crescimento frágil .

O índice de preços ao consumidor subiu 0,2% no mês passado em relação ao ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira, abaixo do aumento de 0,3% em outubro e da alta de 0,5% prevista em uma pesquisa da Reuters com economistas.

O índice caiu 0,6% em relação ao mês anterior, em comparação com uma queda de 0,3% em outubro e uma previsão de recuo de 0,4%.

O estatístico do NBS Dong Lijuan disse que a queda mensal mais rápida deveu-se principalmente a um declínio de 2,7% nos preços dos alimentos, relacionado ao clima.

A temperatura média nacional em novembro foi a mais alta para qualquer período comparável desde 1961, o que apoiou a produção e o transporte de produtos agrícolas, ajudando a reduzir o preço dos alimentos frescos, disse Dong em um comunicado.

O núcleo da inflação, excluindo os preços voláteis de alimentos e combustíveis, subiu de 0,2% em outubro para 0,3% no mês passado.

Já o índice de preços ao produtor caiu 2,5% no comparativo anual em novembro, um declínio mais lento do que os 2,9% em outubro e a previsão de queda de 2,8%, mas estendendo as quedas por 26 meses.

"O núcleo da inflação subiu e a deflação ao produtor diminuiu, sugerindo que as medidas de estímulo estão apoiando as pressões subjacentes sobre os preços até certo ponto. Mesmo assim, esperamos que o excesso de capacidade mantenha a inflação baixa em 2025 e nos anos seguintes", disse Gabriel Ng, economista assistente da Capital Economics.

Embora os gastos das famílias tenham superado as previsões nos últimos meses, impulsionados pelas trocas subsidiadas de automóveis e eletrodomésticos, isso não foi suficiente para ajudar a China a recuperar sua economia.

Em vez de injetar dinheiro diretamente na economia, Pequim revelou um pacote de dívidas de 10 trilhões de iuanes (1,37 trilhão de dólares) em novembro para aliviar as dificuldades de financiamento do governo local.

(Reportagem de Qiaoyi Li e Ryan Woo)