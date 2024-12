Idoso é resgatado de mata após sobreviver 7 dias com água da chuva em MG

Um idoso de 60 anos, que estava desaparecido há sete dias, foi encontrado em uma área de mata neste domingo (8) pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

O que aconteceu

Segundo a família, a vítima havia sido foi vista pela última vez às 6h do dia 2 de dezembro. De acordo com o relato dado aos bombeiros, o homem havia saído descalço, com uma enxada, em direção à casa de sua irmã.

Amigos e familiares começaram as buscas por ele ainda no mesmo dia. No entanto, a chuva intensa na comunidade de Riacho Buriti, na zona rural de Pedras de Maria da Cruz, teria atrapalhado a procura pelo idoso.

Na tarde de ontem, os socorristas encontraram as roupas que ele usava no dia do desaparecimento. A pista apareceu após seis dias de operação, em que os agentes usaram cães farejadores e drone com câmera térmica para varredura aérea em uma área de 8 km.

Idoso foi encontrado debilitado e desidratado. Segundo a corporação, ele sobreviveu sem se alimentar e tomando apenas água da chuva e de lagoas próximas. O homem também enfrentou chuvas e calor intenso.

Vítima foi retirada da mata por helicóptero. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos na aeronave e foi levado com quadro estável para a Santa Casa de Montes Claros.