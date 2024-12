Barbie, Hot Wheels, LEGO: 11 ideias de presentes de Natal por até R$ 150

Seja para os seus filhos, sobrinhos, netos ou outro pequeno que você tenha em mente, o que não faltam são opções para presentear nesse Natal. Para te ajudar a economizar e acertar no presente, o Guia de Compras UOL selecionou alguns produtos bem avaliados por consumidores e que podem agradar a diferentes gostos e bolsos.

Nossa lista inclui sugestões entre R$ 30,37 e R$ 149,90 — preços checados na data de publicação. Confira a seguir:

Ajuda a aprender nomes de frutas em português e em inglês;

Possui peças resistentes e grandes, adequadas para crianças.

Feita de material seguro e livre de BPA;

Tem bordas e superfícies lisas que não machucam as crianças, segundo o fabricante.

Kit com três potes de massinha de modelar e acessórios, para crianças acima de três anos;

Massinhas nas cores vermelho, azul e amarelo -- podem ser misturadas para criar várias cores.

Disponível nas cores rosa e azul;

Tem display colorido que dá para visualizar as fotografias.

As miniaturas são modelos realistas de máquinas sobre rodas;

O produto é sortido e pode ser entregue em qualquer um dos modelos exibidos.

Idade recomendada: um a seis anos (10 a 25 kg);

Feita com tecido resistente e com costuras robustas, segundo o fabricante.

Está disponível em diferentes estampas, com personagens como Homem-Aranha e Hello Kitty.

Com 14 atividades, auxilia no desenvolvimento da coordenação motora das crianças.

Permite construir três miniaturas diferentes: dragão, fênix e peixe;

Tem cores vibrantes e peças articuláveis.

Disponível nas cores rosa e azul;

Inclui vários itens como panelas, pratos, talheres e alimentos de brinquedo.

Recomendado para crianças acima de três anos;

Inclui uma boneca usando tênis brancos, macacão e capacete, além de uma bicicleta de brinquedo nas cores azul e rosa.

É vendido nas opções com ou sem haste; além das cores amarela, rosa e vermelho -- preços variam;

Suporta até 25 kg.

