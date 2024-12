Governo de Trudeau sobrevive a uma terceira moção de censura no Canadá

O governo liberal do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, sobreviveu nesta segunda-feira (9) a uma terceira moção legislativa de censura em dois meses, apresentada por seu principal adversário conservador.

A administração Trudeau com sua representação minoritária se salvou ao obter o apoio do Novo Partido Democrático (NDP), uma pequena facção de esquerda que já esteve alinhada com os Liberais, para bloquear a moção por 180 votos a 152.

O texto da proposta ecoou as críticas que o próprio líder do NDP, Jagmeet Singh, havia feito contra Trudeau desde que rompeu sua aliança no final de agosto, chamando-o de "muito fraco, muito egoísta".

Nem Singh nem Trudeau -- no poder desde 2015 -- estiveram presentes durante a votação.

Os liberais têm atualmente 153 cadeiras contra 119 dos conservadores, enquanto as 58 restantes se dividem em dois partidos, entre eles o NDP (25).

