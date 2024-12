EUA correm para encontrar jornalista Austin Tice após colapso do regime sírio

Por Erin Banco e Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos pressionavam nesta segunda-feira por informações sobre Austin Tice e trabalhavam para garantir a libertação do jornalista norte-americano capturado na Síria há 12 anos.

O enviado de Washington para assuntos de reféns, Roger Carstens, estava em Beirute como parte dos esforços intensivos para localizar Tice, segundo o Departamento de Estado, enquanto o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que outras autoridades buscam informações de pessoas na Síria.

"Esta é uma prioridade máxima para nós: encontrar Austin Tice, localizar a prisão onde ele pode estar detido, tirá-lo de lá e levá-lo para casa em segurança para sua família", disse Sullivan ao programa "Good Morning America" da emissora ABC.

"Estamos conversando com os turcos e outros com as pessoas que estão em campo na Síria para dizer: 'Ajude-nos com isso. Ajude-nos a levar Austin Tice para casa'."

Ex-fuzileiro naval dos EUA e jornalista freelancer, Tice tinha 31 anos quando foi sequestrado em agosto de 2012 enquanto fazia uma reportagem em Damasco sobre a revolta contra o presidente sírio Bashar al-Assad, deposto pelos rebeldes sírios que tomaram a capital Damasco no último domingo. A Síria negou que ele estivesse preso.

Assad fugiu para a Rússia após uma guerra civil de 13 anos e mais de cinco décadas de governo autocrático da sua família.

Os Estados Unidos receberam informações de uma fonte libanesa que disse ter visto Tice vivo e que acreditava que o grupo que o mantinha preso era ligado ao Hezbollah, de acordo com uma ex-autoridade dos EUA com conhecimento das informações.

O presidente norte-americano, Joe Biden, disse no domingo que o governo dos EUA acredita que Tice está vivo. Ele encarregou sua equipe de fazer o que fosse preciso para trazer Tice de volta para casa, de acordo com pessoas familiarizadas com a diretriz.

(Reportagem de Erin Banco e Simon Lewis; reportagem adicional de Doina Chiacu, Trevor Hunnicutt, Humeyra Pamuk, Kanishka Singh e Patricia Zengerle)