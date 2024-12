El Salvador negociará acordo comercial com Mercosul (ministra)

El Salvador começará em 2025 a negociação de um acordo comercial com o Mercosul, informaram fontes oficiais nesta segunda-feira (9).

Com o acordo, El Salvador "aspira a se tornar uma ponte comercial entre a América Central e o Mercosul", afirmou a ministra da Economia, María Hayem.

As negociações do acordo, que do lado do Mercosul envolvem Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, vão começar no início do próximo ano, acrescentou Hayem.

As negociações não incluem a Bolívia, que se incorporou recentemente ao Mercosul, fundado em 1991.

A ministra salvadorenha e o embaixador da Argentina em San Salvador, Sergio Iaciuk, representando o Mercosul, assinaram um documento no qual foram estabelecidos "os termos de referência" do processo de negociação.

O pacto permitirá eliminar "as garantias de importação e outras barreiras que dificultam o comércio entre as partes", ressaltou Iaciuk.

"Esta é a primeira vez em que El Salvador, de forma individual [sem o acompanhamento de outros países da América Central], inicia negociações comerciais com uma região", afirmou a ministra da Economia.

Segundo Hayem, que não deu números do comércio com o Mercosul, El Salvador já exporta para a região produtos como medicamentos, café, pesticidas, camisetas de algodão e plásticos.

