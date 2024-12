Faltam pouco mais de três semanas para 2024 acabar, mas as empresas listadas na bolsa seguem desembolsando dinheiro aos seus acionistas. Levantamento da coluna revela que 56 companhias devem pagar dividendos e juros sobre capital próprio entre os dias 9 e 31 de dezembro.

O leque é diverso, tradicionais pagadoras de dividendos e algumas empresas fora do radar correm para deixar um presente de natal aos investidores. Alguns nomes conhecidos figuram na lista, como a Petrobras (PETR4), o Banco do Brasil (BBAS3), Banrisul (BRSR6), Gerdau (GGBR4), Telefônica Brasil (VIVT3), Copel (CPLE6), BR Partners (BRBI11), CSN Mineração (CMIN3) e CPFL Energia (CPFE3). Os valores das distribuições chegam até incríveis R$ 165,09 por ação. Sim, você leu certo mesmo.

Primeira quinzena

Na primeira quinzena, o maior valor é da Cataguases (CATA4), uma empresa que oferece soluções em tecidos planos leves de algodão para moda, decoração e uniformes. Ela é a responsável por pagar dividendos de R$ 165,09 para os acionistas dos papéis preferencias (CATA4) e R$ 26,47 para as ações ordinárias (CATA3). O pagamento ocorre no dia 9 de dezembro, para quem tinha os papéis da empresa até o dia 2 de dezembro deste ano.

Na segunda posição entre os maiores valores da quinzena figura outro nome desconhecido. Se trata da holding Monteiro Aranha (MOAR3) que distribui diversos juros sobre capital próprio (JCP) no dia 11 de dezembro, com valores que vão de R$ 0,090 até R$ 14,57 por ação. No caso deste provento de R$ 14,57, fazem jus os investidores presentes na companhia até 4 de janeiro de 2024.

Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Neste caso específico, dividendos tão altos não são necessariamente sintoma de algo ruim. Contudo, o investidor precisa estar ciente que se trata de empresas com baixa liquidez de negociação, o que se traduz em uma dificuldade extra para comprar e vender ações no mercado.

Na Cataguases, por exemplo, só tem 136 investidores pessoa física na base acionária. Já a Monteiro Aranha, holding que investe na Klabin (KLBN11), Ultra (UGPA3) e no segmento imobiliário, os investidores pessoa física somam 263.

Ainda entre os maiores valores, está a Companhia de Participações Aliança da Bahia (PEAB4), que paga dividendos de R$ 0,58 no dia 10 de dezembro. Têm direito aos proventos os investidores que tinham as ações da empresa até o fechamento de 19 de novembro.

Segunda quinzena

A segunda quinzena do mês é a que engloba o maior número de pagadoras. O Banco Banpará (BPAR3) lidera as distribuições, com um juro sobre capital próprio de R$ 4,09 por ação. O pagamento será realizado no dia 27 de dezembro, para os acionistas presentes na base da empresa até 10 de dezembro.

Na sequência, tem a Syn (SYNE3), que atua no segmento imobiliário. A companhia vai reduzir o seu capital e desembolsará R$ 3,67 por ação no dia 18 de dezembro. Vai receber o valor, apenas quem tiver a ação da companhia até o fechamento de 6 de dezembro.

Ainda no leque dos maiores valores figura a Rio Parapanema (GEPA3), uma empresa que atua na geração de energia limpa. A companhia vai pagar vários dividendos, com valores que vão de R$ 1,84 até R$ 3,03. Todos os pagamentos ocorrem no dia 30 de dezembro.

No caso do pagamento de R$ 3,03 serão contemplados investidores presentes na base acionária da empresa até 30 de abril de 2024.

Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda. Já sobre os juros sobre capital próprio incide uma alíquota de 15% retida na fonte.

Confira as empresas que pagam dividendos até o final do ano:

Quem paga na segunda quinzena?