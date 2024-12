Destaques das indicações ao Globo de Ouro

Estes são os indicados nas categorias mais importantes da 82ª premiação do Globo de Ouro, que será realizada em 5 de janeiro.

O musical surrealista "Emilia Pérez" lidera a lista com 10 indicações, seguido por "O Brutalista", com sete, e "Conclave", com seis.

- Filmes -

Melhor Filme - Drama

"O Brutalista"

"Um Completo Desconhecido"

"Conclave"

"Duna: Parte 2"

"Nickel Boys"

"Setembro 5"

Melhor Filme - Musical ou comedia

"Anora"

"Rivais"

"Emilia Pérez"

"A Verdadeira Dor"

"A Substância"

"Wicked"

Melhor ator - Drama

Adrien Brody, "O Brutalista"

Timothee Chalamet, "Um Completo Desconhecido"

Daniel Craig, "Queer"

Colman Domingo, "Sing Sing"

Ralph Fiennes, "Conclave"

Sebastian Stan, "O Aprendiz"

Melhor atriz - Drama

Pamela Anderson, "The Last Showgirl"

Angelina Jolie, "Maria"

Nicole Kidman, "Babygirl"

Tilda Swinton, "O Quarto ao Lado"

Fernanda Torres, "Ainda Estou Aqui"

Kate Winslet, "Lee"

Melhor ator - Musical ou comédia

Jesse Eisenberg, "A Verdadeira Dor"

Hugh Grant, "Herege"

Gabriel LaBelle, "Saturday Night"

Jesse Plemons, "Tipos de Gentileza"

Glen Powell, "Assassino Por Acaso"

Sebastian Stan, "Um homem diferente"

Melhor atriz - Musical ou comédia

Amy Adams, "Canina"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofia Gascon, "Emilia Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Demi Moore, "A Substância"

Zendaya, "Rivais"

Mejor actor de reparto

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Edward Norton, "Um Completo Desconhecido"

Guy Pearce, "O Brutalista"

Jeremy Strong, "O Aprendiz"

Denzel Washington, "Gladiador II"

Melhor atriz coadjuvante

Selena Gomez, "Emilia Perez"

Ariana Grande, "Wicked"

Felicity Jones, "O Brutalista"

Margaret Qualley, "A Substância"

Isabella Rossellini, "Conclave"

Zoe Saldana, "Emilia Pérez"

Melhor diretor

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Sean Baker, "Anora"

Edward Berger, "Conclave"

Brady Corbet, "O Brutalista"

Coralie Fargeat, "A Substância"

Payal Kapadia, "Tudo o que Imaginamos como Luz"

Melhor filme em língua não-inglesa

"Tudo o que Imaginamos como Luz" (Índia)

"Emilia Pérez" (França)

"A Garota da Agulha" (Dinamarca)

"Ainda Estou Aqui" (Brasil)

"The Seed of the Sacred Fig" (Alemanha)

"Vermiglio" (Itália)

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

"Alien: Romulus"

"Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice"

"Deadpool & Wolverine"

"Gladiador II"

"Divertidamente 2"

"Twisters"

"Wicked"

"Robô Selvagem"

Melhor Animação Longa-Metragem

"Flow"

"Divertidamente 2"

"Memórias de um Caracol"

"Moana 2"

"Wallace & Gromit: Avengança"

"Robô Selvagem"

- Televisão -

Melhor série - Drama

"O Dia do Chacal"

"A Diplomata"

"Sr. e Sra. Smith"

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

"Slow Horses"

"Round 6"

Melhor ator - Drama

Donald Glover, "Sr. e Sra. Smith"

Jake Gyllenhaal, "Acima de Qualquer Suspeita"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Eddie Redmayne, "O Dia do Chacal"

Hiroyuki Sanada, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Billy Bob Thornton, "Landman"

Melhor atriz - drama

Kathy Bates, "Matlock"

Emma D'Arcy, "A Casa do Dragão"

Maya Erskine, "Sr. e Sra. Smith"

Keira Knightley, "Black Doves"

Keri Russell, " A Diplomata"

Anna Sawai, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Melhor série musical ou comedia

"Abbott Elementary"

"O Urso"

"The Gentlemen"

"Hacks"

"Ninguém Quer"

"Only Murders in the Building"

Melhor ator em musical ou comédia

Adam Brody, "Ninguém Quer"

Ted Danson, " Um Espião Infiltrado"

Steve Martin, "Only Murders in the Building"

Jason Segel, "Falando a Real"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "O Urso"

Melhor atriz de musical ou comédia

Kristen Bell, "Ninguém Quer"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri, "O Urso"

Selena Gomez, "Only Murders in the Building"

Kathryn Hahn, "Agatha Desde Sempre"

Jean Smart, "Hacks"

Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme

"Bebê Rena"

"Difamação"

"Monstros: Irmãos Menendez"

"Pinguim"

"Ripley"

"True Detective: Terra Noturna"

Melhor ator em Minissérie, Antologia ou Telefilme

Colin Farrell, "Pinguim"

Richard Gadd, "Bebê Rena"

Kevin Kline, "Difamação"

Cooper Koch, "Monstros: Irmãos Menendez"

Ewan McGregor, "A Gentleman in Moscow"

Andrew Scott, "Ripley"

Melhor atriz em Minissérie, Antologia ou Telefilme

Cate Blanchett, "Difamação"

Jodie Foster, "True Detective: erra Noturna"

Cristin Milioti, "Pinguim"

Sofia Vergara, "Griselda"

Naomi Watts, "Feud"

Kate Winslet, "O Regime"

Melhor Performance em Stand-Up

Jamie Foxx, "What Had Happened Was"

Nikki Glaser, "Someday You'll Die"

Seth Meyers, "Dad Man Walking"

Adam Sandler, "Love You"

Ali Wong, "Single Lady"

Ramy Youssef, "More Feelings"

- Filmes mais indicados -

"Emilia Pérez" - 10

"O Brutalista" - 7

"Conclabe" - 6

"Anora" - 5

"A Substância" - 5

