Consumidores dos EUA esperam inflação mais alta e economia melhor, diz Fed de Nova York

Por Michael S. Derby

(Reuters) - Consumidores norte-americanos estavam se preparando no mês passado para níveis mais altos de inflação nos próximos anos, mesmo tendo reforçado as expectativas de que suas situações financeiras pessoais irão melhorar acentuadamente, informou o Federal Reserve de Nova York nesta segunda-feira.

Os entrevistados na pesquisa do banco regional do Fed sobre as expectativas dos consumidores em novembro veem a inflação daqui a um ano em 3%, em comparação com 2,9% em outubro, enquanto a inflação em três anos é estimada em 2,6%, de 2,5% no mês anterior. A inflação daqui a cinco anos deverá ser de 2,9%, em comparação com 2,8% em outubro.

O Fed de Nova York observou que os níveis educacionais afetaram a visão sobre a inflação futura, dizendo que "o aumento geral nas expectativas de inflação para um e três anos à frente mascara um declínio entre aqueles sem diploma universitário e um aumento entre aqueles com diploma universitário".

O aumento projetado da inflação contrasta com as expectativas de que os preços da gasolina, do aluguel e dos alimentos ficarão mais fracos daqui a um ano, mesmo que os custos de assistência médica e de faculdade apresentem ganhos maiores. Enquanto isso, o aumento esperado nos preços dos imóveis residenciais manteve-se em 3% em novembro.

A pesquisa foi divulgada em um momento de expectativa de considerável mudança na trajetória da economia ligada ao iminente retorno do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca. Trump deve adotar políticas que aumentam as pressões dos preços por meio de sua promessa de grandes tarifas sobre os parceiros comerciais dos EUA e deportações de imigrantes. Também se espera que seus planos de impostos e gastos elevem os déficits em uma quantidade considerável.

O Fed deve reduzir sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual em sua reunião de política monetária de 17 e 18 de dezembro, com muito menos certeza sobre o que virá depois disso, dada a imprevisibilidade da agenda política de Trump e as pressões inflacionárias mais rígidas do que o esperado.

A pesquisa do Fed de Nova York, realizada ao longo de novembro, revelou otimismo em relação ao futuro da economia. Os entrevistados projetaram um crescimento melhor da renda e dos ganhos, embora suas perspectivas sobre o mercado de trabalho tenham se atenuado um pouco.

Embora a visão das famílias sobre sua situação financeira atual tenha se mantido estável e seu senso de acesso ao crédito tenha mudado pouco, as expectativas para o ano seguinte dos entrevistados que veem uma situação financeira melhor saltaram para o nível mais alto desde fevereiro de 2020.

Enquanto isso, a parcela daqueles que esperam estar em uma situação pior diminuiu para o nível mais baixo desde março de 2021. As famílias também colocam perspectivas mais baixas sobre a falta de pagamentos de dívidas.

(Reportagem de Michael S. Derby)