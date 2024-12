Sírios levam móveis e itens da Louis Vuitton; veja fotos da mansão de Assad

A residência do presidente sírio Bashar al-Assad foi invadida e saqueada horas após a sua fuga da capital Damasco.

O que aconteceu

Centenas de pessoas entraram no palácio no domingo (8). Imagens mostram que o local ficou esvaziado após objetos serem furtados.

Sírios levaram artigos de luxo, incluindo louças e edredons. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram homens e mulheres abrindo malas e carregando sacolas da marca Louis Vuitton.

Uma das salas ficou totalmente revirada, com gavetas no chão, móveis caídos e papéis espalhados. Muitas pessoas levaram até crianças e posaram para fotos dentro do palácio, antes inacessível.

Imagem: OMAR HAJ KADOUR/AFP

"A residência de Bashar al-Assad foi quase totalmente devastada por saqueadores", relatou a repórter Lina Sinjab, da BBC. "As pessoas estão entrando, posando para fotos enquanto tiram o que podem. Elas estão se vingando por anos de opressão e pobreza por causa de Assad e seu pai".

Grupo rebelde enviou combatentes para conter os saques. Membros do HTS (Hayat Tahrir al-Sham), que liderou a ofensiva contra o regime Assad, falaram que a situação "não é aceitável".

Imagem: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Imagem: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Imagem: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Imagem: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Tomada de Damasco e deposição de Assad

População apoia grupo rebelde em tomada de Damasco Imagem: Mohammed Nammoor/Anadolu via Getty Images

A ofensiva na Síria foi lançada pelos insurgentes em 27 de novembro. Eles assumiram rapidamente o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, localizada no noroeste, e de Hama, no centro. Os radicais tomaram do governo o controle da província de Daraa, no sul.

Rebeldes sírios anunciaram na manhã de domingo (noite de sábado no Brasil) que obtiveram o controle total sobre Homs, a terceira maior cidade do país e localizada ao norte de Damasco. Ao mesmo tempo, eles avançaram pelo território.

A ação teria ocorrido depois que as forças de segurança deixaram Homs às pressas após queimar documentos, informou a Reuters. Prisioneiros foram soltos da penitenciária central de Homs. Na ocasião, o governo negou a tomada da cidade.

Um porta-voz de operações militares dos rebeldes sírios disse que, após Homs, eles seguiriam para Damasco. "Haverá uma nova Síria baseada na justiça. Não estamos enfrentando um exército de verdade, mas sim uma milícia", disse à Al Jazeera.

Por volta das 23h (de sábado, horário de Brasília; já domingo na Síria), as forças insurgentes anunciaram que entraram na capital. A ação teria ocorrido sem nenhum sinal de mobilização do exército. Ainda no sábado, eles disseram estar a 20 km de Damasco, mas o governo sírio havia dito que as suas forças de segurança estabeleceram um cordão "muito forte" ao redor da capital, chamando os relatos de campanha de desinformação.

Horas após a invasão, os rebeldes anunciaram a deposição do governo de Assad na Síria após 24 anos. Eles e apoiadores comemoraram e destruíram imagens e estátuas do presidente.

Bashar al-Assad fugiu do país de avião cargueiro na madrugada de domingo antes da chegada das forças opositoras. Aliada de Assad, a Rússia deu asilo ao ditador deposto.