Comércio de bens tem expansão modesta no 4º tri, mas ambiente é incerto para 2025, diz OMC

O comércio global de bens continuou a expandir em ritmo modesto no quarto trimestre deste ano, mas as perspectivas para crescimento em 2025 são incertas, aponta o Barômetro de Bens da Organização Mundial do Comércio (OMC), divulgado nesta segunda-feira, 9. Entre os fatores de incerteza, a instituição cita possíveis mudanças em políticas comerciais.

A leitura do barômetro ficou em 102,7, acima do valor de base de 100. O resultado mostra expansão do volume de comércio de mercadorias, mas é uma desaceleração em relação ao trimestre anterior, quando ficou em 103.

Quase todos os índices estão na tendência ou acima dela, com exceção do índice de componentes eletrônicos, que registrou 95,4.

Segundo a OMC, o índice de envio de container teve melhora de desempenho nos últimos três meses, enquanto o de frete aéreo desacelerou.

Os pedidos de exportações também sugerem estabilidade no crescimento do comércio no curto prazo, permanecendo estáveis e próximos a barreira de 100.

A instituição reiterou projeções de que o volume do comércio global deve crescer aproximadamente 2,7% em 2024, antes de acelerar levemente para 3,0% em 2025, conforme projeções de outubro.

Os números refletem o crescimento mais rápido que o esperado de países da Ásia e da América do Norte no primeiro semestre de 2024, enquanto os fluxos comerciais da Europa continuaram a diminuir e prejudicar o crescimento econômico global.