Governo Lula ordena que Embaixada do Brasil em Damasco seja evacuada

Colunista do UOL, em Nova York e do UOL, em São Paulo

O Palácio do Planalto ordenou que a embaixada brasileira em Damasco, capital da Síria, seja evacuada. Hoje os funcionários foram informados que devem deixar o local e o processo já está em andamento.

O que aconteceu

Medida do Itamaraty visa proteger o corpo diplomático. No sábado (7), rebeldes chegaram até Damasco e tomaram o poder do presidente Bashar Al-Assad, que governava o país desde 2000, após a morte de seu pai, Hafez al-Assad.

Funcionários da embaixada serão levados em comboio até o Líbano. Existe a possibilidade de que um funcionário local permaneça na embaixada, mas os detalhes continuam sendo definidos. O embaixador André Luiz Azevedo dos Santos está entre os que devem evacuar a embaixada hoje.

A ação brasileira de evacuar a embaixada tem apoio da ONU. A organização atua pela proteção do corpo diplomático das nações que possuem embaixadas na Síria. Há uma indefinição de como será assumido o governo sírio, já que diversos grupos extremistas compõem os rebeldes que derrubaram Assad.

Embaixadas de outros países foram atacadas durante o final de semana. Itália e Cuba registraram invasões pelos rebeldes após a tomada do poder em Damasco. A reportagem apurou com diplomatas que pelo menos três carros foram furtados de dentro da embaixada italiana. Aliados de Bashar Al-Assad, diplomatas iranianos também deixaram o local após a invasão.

Brasil monitora situação na Síria

O governo federal acompanha a situação dos brasileiros na Síria depois que o ditador Bashar al Assad perdeu o poder. O Ministério das Relações Exteriores pediu respeito ao direito internacional humanitário. A solicitação ocorreu por meio de nota que também ressalta não haver registro de morte de brasileiros.

A orientação do Itamaraty é que os brasileiros que estão na Síria deixem o país. O trabalho de monitoramento da situação é liderado pela Embaixada do país em Damasco. Um telefone foi disponibilizado às pessoas que necessitam de informações: +963 933 213 438.

Bashar al Assad fugiu depois de perder o poder. A Rússia, um dos principais aliados do ditador, confirmou a fuga. O ex-líder sírio embarcou em um avião no momento que os rebeldes entravam na cidade. O destino dele não foi revelado.

Quem derrubou Assad

A Síria vivia uma guerra civil desde a primavera árabe. Bashar al Assad manteve o controle do país porque contava com apoio da Rússia e Irã. Ocorre que os dois aliados perderam a capacidade de ajudar, o que deixou o regime frágil.

Rebeldes se aliaram e derrubaram o regime. A principal liderança que tirou al Assad do poder é Abu Mohammed al-Jolani, chefe do grupo islamista HTS (Organização para a Libertação do Levante).

A organização tem origem na Al Qaeda. Ela é considerado terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela Turquia. Seus integrantes lutam contra Al Assad desde o começo da guerra civil, em 2011.