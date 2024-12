Bradesco começará a testar Pix por aproximação em janeiro

O Bradesco vai começar a testar o Pix por aproximação através de um piloto em janeiro. Inicialmente, os clientes do banco poderão pagar com Pix aproximando o celular na maquininha nos terminais da Cielo, mas gradativamente, a ferramenta será estendida a outras credenciadoras.

A opção do Pix por aproximação ficará disponível na tela inicial do app do banco, sem a necessidade de que o cliente faça o login. Em paralelo, o banco começou a testar o Pix por aproximação através do Google Pay, a carteira digital do Google. O serviço deve chegar a todos os clientes em fevereiro.

O Pix por aproximação permitirá que o cliente pague com Pix sem ter de logar nos aplicativos de bancos e fintechs. Através do chamado iniciador de pagamentos, ele poderá cadastrar o Pix em carteiras digitais e pagar por aproximação, aos moldes do que já é possível para cartões de crédito e débito. O mercado espera que com isso, aumente o uso do Pix para pagar compras de produtos e serviços.

Os bancos terão de oferecer a ferramenta aos clientes a partir de fevereiro do ano que vem. Itaú Unibanco, C6 Bank e PicPay já começaram a oferecer o produto, através de uma parceria com o Google Pay.

"A novidade representa um grande avanço para a praticidade das transações. Com o Pix por aproximação, o processo de pagamento se torna ainda mais rápido e intuitivo, similar ao uso de cartões contactless", diz em nota o diretor de Produtos Digitais do banco, Marcos Cavagnoli.

A Cielo, em pesquisa recente, detectou que pagamentos mais rápidos ajudam a destravar vendas no comércio.

"O estudo mostra ainda que mais de 90% dos varejistas acreditam no uso das novas tecnologias para fidelização de clientes. Nesse sentido, o Pix por aproximação vem como uma solução eficiente, segura, e que torna a jornada de pagamento mais simples e sem fricção", afirma o presidente da empresa, Estanislau Bassols.