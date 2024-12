Bolsonaro encontra Valdemar na missa de 7º dia da mãe do presidente do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Valdemar Costa Neto assistiram juntos à missa de sétimo dia de Leila Caran Costa, mãe do presidente do PL, nesta segunda-feira (9) em Mogi das Cruzes (SP). O encontro ocorreu após liberação do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Impedido de manter contato com Valdemar, Bolsonaro foi à missa após liberação de Moraes. O ministro permitiu a presença em "caráter excepcional", já que o ex-presidente foi proibido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) de ter contato com Valdemar.

Na última semana, Moraes autorizou Bolsonaro a ir ao velório e ao enterro, mas ex-presidente não foi. A liberação ocorreu no dia da morte de Leila, na última terça-feira (3). Segundo Bolsonaro, não daria para chegar a Mogi a tempo para o enterro.

No pedido, Bolsonaro se comprometeu a "não manter quaisquer conversas sobre as investigações em curso" com Valdemar. Moraes autorizou o encontro em "caráter excepcional" com a condição de que o compromisso seja cumprido. Os dois estão proibidos de manter contato desde 8 de fevereiro, quando começaram a ser investigados por suposta tentativa de golpe de Estado. Ambos foram indiciados pela Polícia Federal no último dia 21.

Bolsonaro, André do Prado, Lucas Bove, Valdemar Costa Neto e Mello Araújo assistiram à missa juntos Imagem: Anna Satie/UOL

Eles assistiram à missa na mesma fileira. Bolsonaro e Costa Neto estavam ao lado de André do Prado, Lucas Bove e do coronel Mello Araújo.

Bolsonaro não falou. Valdemar agradeceu a presença do ex-presidente e dos demais em rápida fala no púlpito.

Manifestantes colaram cartazes contra a presença de Bolsonaro em Mogi das Cruzes. Nas paredes externas da igreja onde ocorreu a missa de sétimo dia, estavam os escritos: "golpistas não são bem-vindos em Mogi" e "prisão para Bolsonaro e generais golpistas".