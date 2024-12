Bem-estar no verão: veja motivos e 7 dicas para começar a fazer ioga agora!

A temporada de calor, com seus dias mais longos e clima leve, é o momento ideal para adotar novos hábitos que promovam saúde e bem-estar. Nesse quesito, a prática milenar da ioga surge como uma ótima escolha, oferecendo benefícios para a mente e o corpo, sem contar o fato de ser acessível para todas as idades e níveis de condicionamento físico.

Estudos reforçam o impacto positivo da ioga em diversas áreas da saúde. Uma pesquisa publicada pelo Annals of Internal Medicine concluiu que um programa de ioga de 12 semanas para adultos com dor lombar crônica resultou em melhorias mais significativas na função das costas em comparação com os cuidados habituais.

Outra análise divulgada no Jama Network, que propôs aulas de ioga virtuais em grupo por 12 semanas com pacientes que tinham a mesma queixa, também resultou em melhorias significativas na intensidade da dor nas costas e na função relacionada à coluna, sendo que os benefícios foram mantidos após 24 semanas de acompanhamento.

Em relação à mente, os benefícios também são notáveis. De acordo com a análise publicada no Journal of Psychiatric Practice, a ioga ajuda a reduzir os níveis de cortisol (hormônio do estresse), aliviando tensões diárias e promovendo uma sensação de calma. O mesmo trabalho aponta que a prática pode auxiliar no combate à depressão, melhorando o humor, aumentando a resiliência emocional e até mesmo proporcionando uma melhor qualidade do sono.

Se você busca uma atividade para melhorar sua saúde e bem-estar, a ioga pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável e plena nesses dias ensolarados. Confira dicas práticas para iniciar a prática.

1. Busque orientação de especialistas

A ioga é para todos, mas requer adaptação às condições físicas de cada pessoa. Comece com aulas supervisionadas, para garantir que os movimentos sejam realizados de forma correta e segura.

2. Respeite seus limites

Não pule etapas. Evolua gradualmente nas posturas para evitar lesões e permitir que seu corpo se adapte ao esforço, ganhando força e flexibilidade no tempo certo.

3. Escolha um local adequado

Pratique em um ambiente amplo, silencioso e livre de móveis que possam causar acidentes. No verão, aulas ao ar livre podem ser especialmente prazerosas.

4. Crie um clima relaxante

Use música ambiente, sons da natureza ou mantras para tornar a prática mais agradável. Se preferir, o silêncio também é uma ótima opção para manter o foco.

5. Vista roupas confortáveis

Opte por tecidos leves e flexíveis, que não restrinjam seus movimentos. Pratique descalço para melhorar a aderência e o equilíbrio.

6. Planeje sua alimentação

Depois de comer, aguarde de 1 a 2 horas para iniciar a sessão. Evite alimentos pesados, para evitar desconfortos em posições que comprimem a região abdominal.

7. Comece com posturas simples

Iniciantes devem priorizar movimentos básicos, feitos em posições sentadas ou em pé. Com o tempo, será mais fácil avançar para asanas mais desafiadores.

Fontes: Átila Alexandre Trapé, professor da Escola de Educação Física e Esporte (EEFERP) da USP de Ribeirão Preto e líder do Gepefs (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física e Saúde); Marina Faraco Corrêa, treinadora e mestranda em fenomenologia, educação física e ioga pela EEFERP.

*Fontes consultadas em reportagem de 31/01/2023.