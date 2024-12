Ataque israelense atinge instalação de defesa aérea perto do porto mediterrâneo de Latakia, na Síria

CAIRO (Reuters) - Um ataque israelense teve como alvo uma instalação de defesa aérea perto do porto mediterrâneo de Latakia, na Síria, disseram fontes de segurança sírias nesta segunda-feira.

Forças israelenses realizaram três ataques aéreos na capital síria um dia antes, contra um complexo de segurança e um centro de pesquisa do governo que, segundo Israel, foi usado no passado pelo Irã para desenvolver mísseis, disseram duas fontes de segurança regionais à Reuters no domingo.

Mais cedo no domingo, Israel atacou pelo menos sete alvos no sudoeste da Síria, incluindo a base aérea de Khalkhala, ao norte da cidade de Sweida, disseram as fontes.

Os ataques ocorrem depois que rebeldes sírios derrubaram o presidente Bashar al-Assad, o que Israel tem acompanhado com uma mistura de esperança e preocupação.

Israel vem realizando ataques contra alvos ligados ao Irã na Síria há anos, mas intensificou esses ataques desde o ataque de 7 de outubro do ano passado do grupo palestino Hamas em território israelense, que desencadeou a guerra de Gaza.

(Reportagem de Suleiman Al-Khalidi)