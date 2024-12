'Ainda Estou Aqui': como é livro que virou filme indicado ao Globo de Ouro

"Ainda Estou Aqui" foi confirmado hoje como um dos indicados ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. O longa de Walter Salles tem Fernanda Torres, indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz, no elenco e foi inspirado no livro de mesmo nome escrito pelo jornalista Marcelo Rubens Paiva, da Editora Alfaguara.

Vencedor de prêmios como melhor roteiro no Festival de Veneza e melhor filme na Mostra de São Paulo, não é de se espantar que o livro também faça parte da lista de mais vendidos na Amazon há meses. Aliás, o filme é a aposta do Brasil para entrar na lista de indicados ao Oscar 2025.

Sobre o que é a história

O jornalista Marcelo Rubens narra a história de sua família durante a ditadura no Brasil. A partir de suas próprias lembranças de criança, ele foca, principalmente, na prisão do pai, Rubens Paiva, em 1971. Após isso, o autor mostra a luta da mãe, Eunice Paiva, também presa e torturada, para descobrir o que fizeram com o marido.

O livro mistura memórias da época da infância do autor, com fatos narrados pela mãe que, quando se percebe viúva, volta a estudar e vira uma grande advogada. Mais velho, Marcelo passa a narrar o diagnóstico Alzheimer de Eunice.

O que eu achei do livro

Fluido e bem escrito, "Ainda Estou Aqui" é espetacular, eu não conseguia parar de ler. É daqueles livros que deveriam ser leitura obrigatória, além de ser uma boa maneira de relembrar um passado obscuro não tão distante assim no Brasil.

É, sem dúvidas, um dos melhores livros que já li —eu já tinha assistido ao filme antes. E ao contrário do que costuma ocorrer com outras obras, aqui livro e filme se complementam de uma forma muito bonita.

No livro, acompanhamos a visão de uma criança sem entender direito o que está acontecendo —a ditadura, perseguição, pessoas desaparecidas, tanques de exército na rua. Já no filme, temos uma visão a partir de Eunice Paiva: o silêncio, o luto, o vazio deixado pela morte do marido.

Senti uma mistura de emoções: uma tensão e ansiedade principalmente no começo do livro e, mais para o final, uma tristeza e sensação de impotência.

Me peguei emocionada em vários momentos, sobretudo quando o autor aborda o processo de descoberta e tratamento do Alzheimer de Eunice. Marcelo abre o coração ao falar da mãe cada vez mais doente. Alguns livros marcam a nossa vida e "Ainda Estou Aqui" com certeza foi um deles.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.