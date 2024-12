Do UOL, em São Paulo

Rebeldes tomaram o poder na Síria neste domingo (8). Imagens mostram as reações à queda do governo de Bashar al-Assad após 24 anos no poder. Veja abaixo:

Retratos destruídos

Soldado antigoverno segura arma enquanto mantém posição perto de um retrato desfigurado do presidente sírio deposto, Bashar al-Assad Imagem: Omar Haj Kadour/AFP

Retrato do presidente sírio deposto, Bashar al-Assad, cravado de balas em um prédio no município de Hama Imagem: Omar Haj Kadour/AFP

Rebelde pisa em retrato rasgado de Bashar al-Assad Imagem: Mohammed Al-Rifai/AFP

Mais um pôster de Bashar al-Assad danificado. Dessa vez, na cidade de Aleppo, no norte da Síria Imagem: Mahmoud Hassano/Reuters

Retrato de Bashar al-Assad destruído na cidade de Daraa, enquanto rebeldes fazem patrulhamento Imagem: Sami Hariri/AFP

Cabeça de estátua em homenagem ao ex-presidente sírio Hafez al-Assad foi derrubada com ajuda de caminhão na cidade de Hama Imagem: Muhammad Haj Kadour/AFP

Retrato do ex-presidente Hafez al-Assad derrubado em sala do aeroporto militar de Hama Imagem: Mahmoud Hassano/Reuters

Rebeldes e apoiadores comemoram

Pessoas comemoram o anúncio do fim do regime de Bashar al-Assad na Praça Saadallah al-Jabiri, na cidade de Aleppo Imagem: Karam al-Masri/Reuters

Rebelde sírio e apoiadores comemoram na Torre do Relógio, em Homs, após tomada do controle Imagem: Aaref Watad/AFP

Rebeldes disparam para o alto nas primeiras horas de 8 de dezembro, data da tomada de Damasco Imagem: Abdulaziz Ketaz/AFP

Rebeldes na traseira de um carro na Praça das Omíadas, em Damasco Imagem: Louai Beshara/AFP

Homem segura arma e comemora notícia da tomada de poder pelos rebeldes Imagem: Firas Makdesi/Reuters

Rebeldes religiosos rezam em mesquita na cidade central de Homs após ofensiva que tomou o poder na Síria Imagem: Aref Tammawi/AFP

Mulher comemora a tomada do poder pelos rebeldes em Damasco Imagem: Louai Beshara/AFP

Residência de Assad destruída

Jovem passa por incêndio em uma sala do palácio residencial Tishrin, residência oficial de Bashar al-Assad Imagem: Omar Haj Kadour/AFP Sala revirada no palácio residencial Tishrin, do presidente deposto da Síria, Bashar al-Assad Imagem: Omar Haj Kadour/AFP Homem circula pelo palácio residencial de Tishrin Imagem: Omar Haj Kadour/AFP Imagem aérea do palácio residencial Imagem: Omar Haj Kadour/AFP Homem pisa em retrato de Bashar al-Assad durante invasão à residência oficial do presidente sírio deposto Imagem: Omar Haj Kadour/AFP Líder da ofensiva discursa

Líder do grupo islâmico HTA (Hayat Tahrir al-Sham) da Síria, que liderou a ofensiva rebelde, discursa na Mesquita dos Omíadas, em Damasco. Jolani, agora usando o seu nome verdadeiro: Ahmed al- Sharaa, falou enquanto a multidão gritava 'Allahu akbar (Deus é o maior)' Imagem: Abdulaziz Ketaz/AFP

De volta para casa

Sírio deslocado chora por poder retomar a sua casa, na cidade de Homs Imagem: Muhhamad Haj Kadour/AFP

Mulher síria chora ao voltar para casa na cidade de Homs após ofensiva que tomou Damasco Imagem: Muhhamad Haj Kadour/AFP

Sírios retornam a Damasco pela passagem da fronteira de Masnaa Imagem: Hassan Jarrah/AFP

Tropas do governo detidas

Rebelde acena para detidos das forças de seguranças do governo, reunidos em um centro improvisado Imagem: Aaref Watad/AFP

Membros detidos do governo sírio em prisão improvisada na cidade de Homs Imagem: Aaref Watad/AFP

O dia na Síria

Pessoas circulam em meio a uniformes deixados nas ruas de Damasco por soldados sírios Imagem: Louai Beshara/AFP

Família circula de motocicleta na cidade síria de Salamiyah Imagem: Bakr Alkasem/AFP

Homens se reúnem na traseira de um caminhão enquanto rebeldes distribuem pão aos moradores de Hama Imagem: Bakr Alkasem/AFP

Família carrega sacos de pão distribuídos por forças antigovernamentais aos moradores de Hama Imagem: Bakr Alkasem/AFP