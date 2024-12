Trump diz que quer deportar todos os imigrantes ilegais nos EUA

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, pretende deportar todos os imigrantes ilegais do país, mas quer um acordo para proteger aqueles trazidos ao país na infância —chamados de "dreamers" (sonhadores, na tradução literal)—, disse ele em neste domingo (8) ao programa 'Meet the Press with Kristen Welker', da NBC News.

O que aconteceu

EUA tinham 11 milhões de imigrantes ilegais em janeiro de 2022, segundo o Departamento de Segurança Interna. O número deve ser maior atualmente. Na entrevista à NBC News, Trump foi perguntou se seu plano é deportar todos que estão sem status legal. "Eu acho que você tem que fazer isso," disse Trump. "É uma coisa muito difícil de fazer. Você sabe, há regras, regulamentos, leis". Segundo ele, republicanos são favoráveis a acordo para proteger os imigrantes "dreams".

Político quer fim da cidadania por nascimento. Trump também afirmou que planeja realizar uma ação executiva em seu primeiro dia no cargo para tentar acabar com o direito de cidadania por nascimento —que concede cidadania a qualquer pessoa nascida nos EUA, independente do status migratório de seus pais.

Imigração ilegal deve ser declarada emergência nacional. Trump, que ganhou segundo mandato na Casa Branca prometendo deportações em massa, deve mobilizar recursos de todo o governo federal para apoiar uma repressão ampla.