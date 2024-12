'Assad se foi, a Rússia não estava interessada em protegê-lo', diz Trump

Do UOL*

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump disse que a queda de Bashar al-Assad foi motivada pelo abandono da Rússia. Segundo ele, Moscou nunca deveria tê-lo protegido —segundo agências internacionais, ditador sírio recebeu asilo na capital russa.

O que aconteceu

Trump se manifestou em rede social sobre a queda do poder na Síria. "Assad se foi. Ele fugiu de seu país. Seu protetor, Rússia, liderado pelo (presidente) Vladimir Putin, não estava mais interessado em protegê-lo", escreveu na plataforma Truth Social.

Republicano afirmou que a Rússia deixou a Síria de lado devido à guerra com a Ucrânia. "Não havia razão para a Rússia estar lá em primeiro lugar", disse. "Eles perderam todo o interesse na Síria por causa da Ucrânia, uma guerra que nunca deveria ter começado e poderia continuar para sempre."

Ele acrescentou que a Rússia e o Irã, outro grande apoiador de Assad, estão em um estado enfraquecido. "Um por causa da Ucrânia e de uma economia ruim, outro por causa de Israel e seu sucesso de luta."

Biden fala em 'oportunidade histórica'

O presidente Joe Biden celebrou a queda de Bashar al-Assad na Síria. Em um discurso na Casa Branca, ele disse que os EUA vão trabalhar com parceiros e partes interessadas na Síria, além de apoiar países vizinhos, durante o período de transição. Afirmou que vão avaliar as palavras e ações dos grupos rebeldes.

Para ele, é uma situação histórica, mas com dúvidas. "É um momento de oportunidade histórica para o povo sofredor da Síria construir um futuro melhor para seu orgulhoso país. É também um momento de risco e incerteza", disse.

O presidente declarou que "a queda do regime é um ato fundamental de justiça". Biden falou que as forças dos EUA realizaram neste domingo uma dúzia de ataques de precisão na Síria, visando campos e agentes do grupo militante Estado Islâmico.

*Com informações da Reuters