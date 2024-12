Rebeldes sírios entram na cidade de Manbij, no norte do país, diz fonte turca

ANCARA (Reuters) - Rebeldes sírios apoiados pela Turquia entraram na cidade de Manbij, no norte da Síria, depois de assumir o controle da maior parte da área próxima das forças curdas aliadas dos EUA, disse uma fonte de segurança turca neste domingo.

Os rebeldes sírios no sul declararam a destituição do presidente Bashar al-Assad no domingo, depois de assumirem o controle de Damasco. Os rebeldes apoiados pela Turquia no norte estão alinhados com os rebeldes no sul, compartilhando o mesmo objetivo de derrotar Assad.

"A luta contra o YPG/PKK está muito próxima da vitória. As intervenções aéreas e terrestres estão em andamento para tirar Manbij das mãos do YPG/PKK", disse a fonte, referindo-se à milícia curda que há muito tempo controla Manbij.

A fonte disse que as forças apoiadas pela Turquia controlavam 80% da região de Manbij, uma área que abrange algumas centenas de quilômetros quadrados, e haviam entrado na própria cidade.

No entanto, as forças curdas sírias apoiadas pelos EUA, que controlam o nordeste da Síria e foram alvo de várias incursões turcas no passado, disseram que ainda estavam lutando contra os rebeldes apoiados pela Turquia na cidade.

A cidade de Manbij fica a cerca de 30 km ao sul da fronteira turca e a oeste do rio Eufrates.

Os rebeldes sírios apoiados pela Turquia disseram anteriormente que haviam iniciado um ataque a Manbij.

O YPG tem sido um elemento central das forças aliadas dos EUA na coalizão contra os militantes do Estado Islâmico. A Turquia afirma que o YPG é um grupo terrorista, intimamente ligado aos militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) que lutam contra o Estado turco há 40 anos.

