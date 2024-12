Polícia de Nova York publica duas fotos inéditas de assassino de CEO

Investigadores postaram nas redes sociais da polícia de Nova York duas fotos do assassino do CEO da seguradora de saúde United Healthcare, Brian Thompson. O executivo foi morto a tiros na quarta.

O que aconteceu

O criminoso usava máscara e capuz quando as imagens foram feitas. A atitude do matador torna mais difícil que seu rosto seja reconhecido.

Há outras fotos do atirador, mas somente uma sem máscara. Ele aparece sorrindo enquanto estava num albergue em Manhattan.

Passadas mais de 48 horas da execução, a polícia não sabe a identidade do assassino. Uma recompensa de US$ 50 mil (R$ 304 mil) foi oferecida a quem enviar informações que ajudem na investigação. As fotos divulgadas pelo polícia neste domingo têm o telefone para entrar em contato com os investigadores.

FBI ofereceu recompensa de R$ 300 mil a quem der pistas sobre o assassino Imagem: Reprodução X

A principal hipótese é que o criminoso fugiu da cidade. Câmeras de segurança de uma estação de ônibus captaram o matador entrando no local. Não há registros dele saindo, o que reforça a suspeita de que tenha viajado.

Na sexta-feira (6), policiais encontraram uma mochila. Ela estava no Central Park e foi localizada durante uma varredura. Os investigadores não revelam o conteúdo dela.

Há duas linhas de investigação. A primeira, o assassino ser um funcionário descontente com a seguradora de saúde. A outra hipótese é que ele seja um cliente insatisfeito com os serviços prestados.

Brian Thompson, CEO assassinado da UnitedHealth Group Imagem: Divulgação/UnitedHealth Group

Quem era a vítima

Thompson trabalhava na seguradora United Health Group havia 20 anos. Ele assumiu a divisão de seguros em 2021 e era responsável por administrar planos de saúde de 49 milhões de norte-americanos.

O executivo morava em Minnesota. Thompson viajou a Nova York para participar da conferência anual de investidores da empresa. O evento foi cancelado depois do assassinato.

A United Healthcare já teve negócios no Brasil. Até o ano passado, a empresa era proprietária da Amil. Nos Estados Unidos, ela é líder de mercado no segmento acima de 65 anos.