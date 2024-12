PM apreende 'carro-cofre' com maconha e cocaína escondidas no painel

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu hoje (8) um "carro-cofre" na cidade de Taubaté, região do Vale do Paraíba, com drogas e material usado para lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

O veículo transportava seis tijolos de maconha e 38 porções de cocaína escondidos no painel. O acesso à droga era liberado por meio de um mecanismo instalado na direção do veículo.

Uma espécie de botão permitia ao motorista puxar a parte do painel que envolve a tela de vídeo ou o rádio, a depender do modelo. Os entorpecentes estavam guardados na parte de trás, sem que pudessem ser identificados em uma simples blitz, segundo mostra um vídeo publicado nas redes sociais da corporação.

"Carro-cofre" é apreendido pela Polícia Militar em Taubaté/SP



➡️ Dois homens foram presos, envolvidos com transporte de valores do crime organizado, entrega de drogas e lavagem de dinheiro.



Dois homens foram presos em flagrante no bairro Hípica Pinheiro. Com eles, foram apreendidos também celulares, cartões bancários, documentos pessoais e R$ 6.700 em espécie.

A apreensão não foi a primeira. Circulam pela internet diversos vídeos de carros-cofre sendo utilizados para transportar drogas e armas. No ano passado, a PM paulista mostrou que, ao pressionar uma série de comandos no painel de um carro suspeito, desde que na sequência exata, o cluster saltava para fora, exibindo um esconderijo preparado para qualquer tipo de transporte ilegal.

Os criminosos presos em Taubaté passarão por audiência de custódia.